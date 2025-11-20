我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

俄軍在烏克蘭東部持續推進 宣稱重奪庫皮揚斯克市

中央社莫斯科20日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
士兵們在烏東哈爾科夫州前線城鎮庫皮揚斯克（Kupiansk）附近執行戰鬥輪值時，在廂型車內待命。路透
士兵們在烏東哈爾科夫州前線城鎮庫皮揚斯克（Kupiansk）附近執行戰鬥輪值時，在廂型車內待命。路透

俄羅斯軍隊近來持續在烏克蘭東部哈爾科夫州（Kharkiv）推進，並於今天宣稱，再次攻下烏軍重要堡壘庫皮揚斯克市（Kupiansk）。

法新社報導，庫皮揚斯克在2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭首日即告淪陷，同年9月烏軍收復這處鐵路樞紐。但最近幾個月，烏軍在前線處於劣勢。

根據電視轉播內容，西部集團軍指揮官庫佐夫列夫（Sergei Kuzovlev）向總統普亭（Vladimir Putin）報告說，俄軍「已經完成解放庫皮揚斯克市」，他還說該市是「烏克蘭防線上的關鍵環節」。

衝突爆發前，庫皮揚斯克約有5萬5000名居民。

在傳出上述消息之際，烏克蘭已正式收到美國提出的終戰提案。根據一名知情高層人士對法新社的說法，該提案似乎呼應俄方的強硬要求，要烏克蘭讓渡俄方目前控制的領土。

稍早俄羅斯克里姆林宮另表示，在俄軍對烏克蘭發動攻勢之際，普亭今天視察一處軍隊指揮所，並聽取軍官們關於前線局勢的報告。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「總統兼最高統帥視察了西部集團軍的一個指揮所，並與參謀長開會。」他並未說明該指揮所位於俄羅斯境內或俄軍占領的烏克蘭領土。

烏克蘭 俄羅斯 普亭

上一則

2026安古蘭漫畫節恐取消 主辦單位陷醜聞稱努力中

下一則

美提俄烏終戰計畫 白宮：對俄烏雙方都有好處

延伸閱讀

俄軍空襲影響 烏克蘭仍有超過40萬人無電可用

俄軍空襲影響 烏克蘭仍有超過40萬人無電可用
普亭與川普新峰會 克宮盼條件成熟後儘快舉行

普亭與川普新峰會 克宮盼條件成熟後儘快舉行
普亭右手腫脹爆青筋照片曝光 再傳健康亮紅燈

普亭右手腫脹爆青筋照片曝光 再傳健康亮紅燈
普亭「右手腫脹凸青筋」照片掀熱議 外界再傳健康亮紅燈

普亭「右手腫脹凸青筋」照片掀熱議 外界再傳健康亮紅燈

熱門新聞

日本大阪的金龍拉麵道頓堀店，門口大排長龍。（路透）

中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎

2025-11-15 02:20
日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，11月18日在內閣會議後記者會上批評中國「一不高興就搞經濟脅迫」。(歐新社)

高市愛將小野田開砲：中國不爽就搞經濟脅迫

2025-11-18 21:46
有網友發現，義大利一名披薩店老闆疑似不滿一群台灣遊客只點5份披薩，便用義大利語拍片公審，影片一曝光瞬間讓許多台灣網友看不下去。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了

2025-11-14 19:50
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
許超。(路透)

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

2025-11-15 10:07
一段在社群媒體流傳的無人機畫面顯示，一頭走失的豬意外踩中地雷，替2名俄羅斯士兵擋下爆炸，讓士兵得以毫髮無傷脫險。 ▲來源：x平台＠GloOouD（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

2025-11-16 23:30

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據