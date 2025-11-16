俄烏戰爭何時停火？ 芬蘭總統預測最快「這個時間」

我的頻道

編譯茅毅／即時報導
帶毛帽的芬蘭總統史塔布（中），15日赴該國國防訓練協會主辦的戰鬥搜救演習，慰勞志願參與受訓的人員。（美聯社）
美聯社16日報導，芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）15日在首都赫爾辛基北部1座軍事基地接受專訪時表示，俄烏戰場在明年春季前不太可能停火。

史塔布說，烏克蘭政府雖已陷入貪腐醜聞，但其歐洲盟友仍需持續給予支持。

史塔布還說，「我能向川普總統說明芬蘭曾經歷過什麼，或我怎麼看烏俄戰場情勢，或問他如何和俄羅斯總統普亭打交道。然後，你知道，要是（川普）他接受10個想法中的1個，那就很好了」。

芬蘭對外中立的立場，直至2022年2月俄烏戰爭爆發後才轉變。芬蘭前年4月加入北約（NATO）。史塔布運用自己與美國總統川普的良好關係替烏克蘭辯護。川、史2人會一起打高爾夫球，並定期通話。

史塔布直言，「對達成停火或開始和平談判，我不是很樂觀，至少今年是如此」；若在明年3月前開始著手停火或和談，就算很不錯了。

白宮10月中旬宣布，川普將在匈牙利首都布達佩斯和普亭會面，但不到1周就突然取消這場「雙普會」。

史塔布指稱，白宮是在美國國務卿魯比歐與俄國外長拉夫羅夫通話後，才決定取消布達佩斯的雙普會。魯比歐很可能意識到，「這些俄國人至今沒做出任何讓步」，使川普陷入他達不成交易或任何事的處境毫無意義又於事無補。

史塔布認為，這場雙普會的取消，是「這些俄國人戰略錯誤的另1個例子。這些人曾有個好機會，而他們搞砸了」。

另外，俄國國防部16日宣稱，俄軍在烏克蘭東南部的札波羅熱州取得明顯進展，攻下當地2座村落。路透同日報導說，這是莫斯科想奪占整個札波羅熱州的大規模攻勢一環。

