烏今冬險峻 貪腐、戰場、能源3重夾擊

快訊

編譯中心／綜合15日電
俄羅斯14日轟炸烏克蘭首都基輔的住宅大樓後，造成6人死亡。（美聯社）
烏克蘭爆出國家核能公司收受鉅額回扣醜聞，引發歐洲援烏資金恐遭侵吞而非全用於抗俄的質疑。烏克蘭當前戰場敗退、資金告罄且能源設施遭創，面臨開戰以來最險峻的冬天。

華盛頓郵報指出，烏克蘭國家核能公司的回扣醜聞牽連到總統澤倫斯基一名親信兼前商業夥伴。自俄羅斯2022年2月底入侵以來，歐盟及成員已提供烏克蘭超過2000億美元財政、人道和軍事援助，包含捐款、貸款和實物支援。

歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）稱這起貪汙醜聞「極其不幸」，還說基輔應對此事「極為嚴肅看待」。

政治新聞網POLITICO刊出歐洲分台外交事務專欄作家戴特默（Jamie Dettmer）專文，指即將到來的今冬將是烏克蘭4年來最險峻的冬天。

首先是烏克蘭的資金恐於明年2月耗盡。然而歐盟擬用遭凍俄羅斯央行資產為基礎，發行1400億歐元貸款給烏克蘭的計畫，因比利時擔心法律訴訟與俄國報復，加上斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）反對，計畫卡關。

其次是戰場上烏軍壓力日增，交戰一年多的烏東後勤與交通重鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk,俄稱紅軍城）幾告失守恐成轉捩點，俄軍將更能威脅具戰略意義的烏東3要塞─康士坦丁諾夫卡（Kostyantynivka）、克拉莫托斯克（Kramatorsk）與斯拉夫揚斯克（Sloviansk）。

除資金與戰場外，基輔的第3個挑戰是能源受創。當前俄國不僅瞄準電網，還鎖定天然氣基礎設施，空襲攻擊規模更大的同時，烏克蘭的防空能力卻在下滑，距離冬季僅剩一個月，烏克蘭恐已失去1/3以上的天然氣生產能力。

戴特默直言，能否撐過當前種種劣勢以免不利的和平協議被強加於身，已是基輔當前最大難題。

