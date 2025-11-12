俄軍入侵近4年 貪腐醜聞與司法風暴考驗澤倫斯基

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。美聯社

俄羅斯 入侵近4年的時刻，一宗重大貪腐醜聞以及愈來愈多針對烏克蘭 總統府人士利用司法系統恐嚇與壓制批評者的指控，震撼了基輔，對總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）構成重大考驗。

法新社報導，前能源部長、現任司法部長加盧申科（German Galushchenko）今天遭到停職，他捲入了一宗針對澤倫斯基親信的調查，該親信被控策劃一宗涉及能源部門、金額規模約1億美元的貪汙案。

雖然加盧申科否認有任何不法行為，但這起醜聞在全國引發憤怒，因為烏克蘭的電網在俄羅斯密集攻擊下岌岌可危，而冬季即將到來。

這些挑戰發生在澤倫斯基的關鍵時刻。自2022年俄羅斯入侵以來，他的支持率一直居高不下，幾乎未受挑戰；但如今，隨著俄軍在東部推進，政治壓力也隨之加劇。

此事也凸顯了烏克蘭在兩難之間的緊繃平衡，一方面必須集中權力以應對戰爭，另一方面又得推動民主改革，以符合加入歐盟的條件。

最近引發外界指控澤倫斯基親信「拿司法當武器」的事件，是上月針對烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）前總裁庫德里茨基（Volodymyr Kudrytsky）的逮捕行動。他被控貪汙挪用公款。

庫德里茨基及其支持者否認指控，稱這是當局對他批評政府防禦電網策略的報復。

他目前獲得保釋，並對法新社表示：「這完全是政治操作。沒有總統辦公室的介入，這根本不可能發生。我只是被挑出來當替罪羊。」

他並說，當局想「警告那些敢於對敏感議題發表意見的人會有什麼下場」。他並提到，他與政府高層關係緊張。

反對派議員索夫森（Inna Sovsun）對法新社說，這是一種透過刑事案件讓人噤聲的策略。

她說：「你會知道自己被立案盯上，一旦你做了他們不喜歡的事，就會拿出來對付你。」

當法新社上週詢問此案時，澤倫斯基回應這應由司法機關裁決，並說：「庫德里茨基曾負責一個龐大的體系，而那個體系必須保障我們的能源安全。他應該做到這一點。」

在俄羅斯持續攻擊下，烏克蘭電網屢遭破壞，有關基輔是否盡力防護的指責，已成為極為敏感的議題。

除了法院案件外，本週另一宗牽涉總統創立的製作公司共同所有人明迪奇（Timur Mindich）的巨額貪腐指控，進一步加深外界對戰時權力過度集中的憂慮。

澤倫斯基辦公室今年夏天曾試圖削弱兩個反貪機構—國家肅貪局（NABU）和肅貪專責檢察署（SAPO）的獨立性；這兩個反貪機構正負責調查這起案件。

這一局面讓歐盟陷入兩難：布魯塞爾支持烏克蘭入盟，但同時敦促基輔在戰爭中仍要維持並深化民主改革。

自蘇聯解體以來，烏克蘭屢陷貪腐醜聞之中—貪腐與法治問題仍是基輔加入歐盟的最大障礙。

歐盟雖肯定自2014年革命以來的進步，但最新的監測報告指出：「司法與檢察體系的誠信、功績制度與專業能力仍然薄弱。」

反貪團體指出，這並非孤立事件。

澤倫斯基的前任、政治對手波洛申科（Petro Poroshenko）今年稍早也遭控貪腐，他稱這是出於政治動機。

同時，國家肅貪局探員馬加梅德拉蘇洛夫（Rusln Magamedrasulov）在押，遭指控「協助侵略國」，罪名是與俄羅斯進行商業往來。

其支持者聲稱這起案件為捏造，目的是報復他揭發本週曝光的貪腐案。

國家肅貪局其他人員也有人被捕或遭到搜查，令該機構承受巨大壓力。

外界愈來愈關注澤倫斯基將如何回應。

烏克蘭反貪腐行動中心（Anti-Corruption Action Center）共同創辦人兼執行長克雷紐克（Daria Kaleniuk）說：「現在的問題是—他們會怎麼做？如果澤倫斯基選擇庇護核心圈、轉而攻擊反對者呢？」