我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美FBI局長上周無預警訪問北京 美媒爆料與中方磋商2件事

高市不收回台灣有事言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

裘莉訪烏親歷無人機威脅 如同「人肉狩獵」 發文籲各國援助

編譯中心／綜合9日電
美國影星安潔莉娜裘莉（後排右）低調造訪烏克蘭南部前線城市。她9日發文說，當地家庭每天都在恐懼中生活，孩子上學、病患就醫都得轉移到加固的地堡內，許多居民擔憂被世界遺忘，承受巨大心理壓力。（圖／戰爭遺產基金會提供）
美國影星安潔莉娜裘莉（後排右）低調造訪烏克蘭南部前線城市。她9日發文說，當地家庭每天都在恐懼中生活，孩子上學、病患就醫都得轉移到加固的地堡內，許多居民擔憂被世界遺忘，承受巨大心理壓力。（圖／戰爭遺產基金會提供）

（中央社記者陳彥婷基輔9日專電）美國影星兼人道主義者安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）近日低調造訪烏克蘭南部前線城市，關懷當地居民生活情況。她9日在社群媒體發文指出，此行親歷無人機威脅，一度被迫暫停行程，呼籲國際社會加強支援在戰火中生活的民眾。

裘莉表示，過去一週她前往赫松（Kherson）與尼古拉耶夫（Mykolaiv）地區，與住在前線的家庭會面。赫松曾於2022年短暫遭俄羅斯占領，至今仍不時遭受砲擊。她說，無人機的威脅在當地「恆常且密集」，形容「天空中傳來低沉嗡鳴聲，無人機不斷地偵測、捕獵、恐嚇平民，這讓居民形容自己正被『人肉狩獵』」。

裘莉透露，行程中曾遇到無人機在頭頂飛過，必須暫停前進。她說，自己有防護裝備與只是短暫的停留，但當地家庭每天都在恐懼中生活，孩子上學、病患就醫都得轉移到加固的地堡內。她指出，許多居民擔憂被世界遺忘，承受巨大心理壓力。

不過，她也看見當地志工與民間團體仍持續努力，讓她「看見希望」，期盼各國政府採取行動，保護平民、推動和平。

裘莉此行與國際志願組織「戰爭遺產基金會」（Legacy of War Foundation）合作。該組織發布新聞稿表示，裘莉除關切城市內部分地區與防無人機設施外，也與志工、家庭及醫護人員交流。

烏克蘭媒體6日報導裘莉現身前線的消息，網路上流傳她穿著防彈背心與居民合影的畫面。裘莉此次則首次公開證實訪問行程。據法新社報導，她並探訪赫松一所婦產科醫院及兒童醫院。

烏克蘭國家邊防局（State Border Guard Service）稍早在社群平台發文感謝裘莉對烏克蘭的關懷，並贈送禮物表達謝意。

據烏媒及外媒報導，裘莉這次到訪也發生小插曲，如裘莉入境時選擇徒步穿越陸路邊境，並未事先通知烏方；同行駕駛因證件不全，一度在尼古拉耶夫檢查哨遭扣查數小時後獲釋。

這是裘莉第二次造訪烏克蘭。2022年俄烏戰爭爆發初期，她曾於4月前往烏西城市利維夫（Lviv）探視流離失所的民眾。

裘莉 無人機 烏克蘭

上一則

敘利亞總統歷史性訪美 夏拉今會晤川普 出訪前掃蕩IS組織

下一則

聯合國氣候大會COP30在巴西揭幕 將首提2035減排目標

延伸閱讀

被誤認是PRC遭蘇丹網友洗版 台國防部：這裡是中華民國

被誤認是PRC遭蘇丹網友洗版 台國防部：這裡是中華民國
俄軍空襲烏能源設施 烏克蘭副總理：仍約10萬人斷水斷電

俄軍空襲烏能源設施 烏克蘭副總理：仍約10萬人斷水斷電
裘莉訪烏親歷無人機威脅 發文籲各國援助民眾

裘莉訪烏親歷無人機威脅 發文籲各國援助民眾
俄無人機飛彈襲擊烏克蘭至少3死 能源設施受損

俄無人機飛彈襲擊烏克蘭至少3死 能源設施受損

熱門新聞

哈利王子（右）和梅根（左）。（美聯社）

梅根曬全家照惹哈利王子不滿？婚禮蠟燭再掀王室風波

2025-11-04 14:01
示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
高市早苗備詢時大爆與美中韓元首會面的心得。(路透)

「川普超幽默、習近平超認真」高市早苗曝對川習私下印象

2025-11-08 08:38
英國廣播公司（BBC）總裁戴維（Tim Davie）因節目被揭發剪接川普總統演講片段、涉嫌誤導觀眾而辭職。（路透）

剪接川普演講惹議 BBC總裁及新聞部執行長雙雙下台

2025-11-09 17:01
日相高市早苗的黑色手提包最近爆紅，2026年3月底之前能出貨的產品都已被預約售完。（路透）

日相高市早苗手提包爆紅 全部顏色賣光 訂單排到明年4月

2025-11-04 14:55

超人氣

更多 >
洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔
川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元
中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉
川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅
吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活