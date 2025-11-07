波克羅夫斯克失守在即 俄蠶食致烏東頓巴斯防線告急

我的頻道

中央社倫敦6日綜合外電報導
衛星影像顯示2025年11月3日，烏克蘭東部城市波克羅夫斯克的住宅區遭俄軍攻擊，濃煙升起。路透
衛星影像顯示2025年11月3日，烏克蘭東部城市波克羅夫斯克的住宅區遭俄軍攻擊，濃煙升起。路透

烏克蘭東部重要據點波克羅夫斯克在俄軍蠶食下即將失守，將是俄國兩年多來在戰場最大領土收穫。分析指波克羅夫斯克攻防戰反映消耗戰略，俄烏雙方在比誰能先耗盡對方軍事資源。

綜合華爾街日報、美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，目前波克羅夫斯克（Pokrovsk,俄方稱紅軍城）的烏軍兵力遠少於俄軍，俄軍無人機還全面掌控空域。

波克羅夫斯克在2022年2月底俄國侵烏前本有6萬居民，如今僅剩千餘人。俄國若想繼盧甘斯克（Luhansk）後再拿下頓內茨克（Donetsk）州全境，波克羅夫斯克是關鍵；拿下含盧、頓兩州整個烏東頓巴斯地區（Donbas region）是俄國侵烏一大目標。

俄軍數月來持續從南北兩面包圍波克羅夫斯克及鄰近的米爾諾格勒（Myrnohrad），目前俄軍幾已切斷通往波克羅夫斯克的主要道路，兩條重要補給線均遭俄軍無人機轟炸，使運輸補給極危險，也威脅守軍撤離。

美廣認為若波克羅夫斯克失守，將是自今年3月烏軍被逐出俄國庫斯克（Kursk）後又一大敗仗；華爾街日報認為是俄方自兩年半前攻下巴赫穆特（Bakhmut）以來最具意義的領土戰果，並將強化俄羅斯總統普丁對美國總統川普的敘事：俄方勝利是必然，繼續提供基輔武器只是浪費資源。

軍事分析人士指出，波克羅夫斯克可能幾週內淪陷。俄羅斯國防部5日聲稱，俄軍正在市區內持續北向推進，並清除被圍困於波克羅夫斯克及周邊的烏軍殘兵。

波克羅夫斯克失守將重挫烏軍士氣，並使整體頓巴斯防線更形複雜艱難。基輔擔憂這恐讓俄軍打開攻往烏東3要塞－康士坦丁諾夫卡（Kostyantynivka）、克拉莫托斯克（Kramatorsk）與斯拉夫揚斯克（Sloviansk）的攻擊路線。

俄羅斯並未透露在烏東作戰的兵力，但按烏克蘭總統澤倫斯基說法，俄軍在頓內茨克地區集結兵力17萬，重點部署在波克羅夫斯克一帶，城內守軍人數處1比8劣勢。

波克羅夫斯克局面與2023年的巴赫姆特、去年的阿夫迪夫卡（Avdiivka）相似。烏軍前兩場守城戰最後都以倉皇撤離告終。

烏克蘭目前面臨嚴重兵力短缺，澤倫斯基和烏軍將領先前就曾因遲不下令撤離具有政治象徵意義的陣地，挨轟增加無謂犧牲；但基輔的政、軍高層卻仍強調，堅守某些城鎮目的是為消耗俄軍。

目前波克羅夫斯克城內，街上幾乎只見流浪狗成群遊蕩，每小時都有俄軍滑翔炸彈落下的爆震，頭頂上無人機嗡鳴聲不絕。守軍說俄方無人機數量為烏方10倍。

城內烏軍士兵透露，許多守軍部隊嚴重缺員，有的僅達編制的兩成。烏軍第68旅一名偵察連連長表示，早該從波克羅夫斯克撤離，「這些損失不值得，毫無意義。即使有大量援軍，也不可能奪回這座城市」。

今年稍早烏軍也是堅守俄國庫斯克地區數百平方英里不撤，最後在俄軍切斷補給路線後倉促混亂下撤軍，損失慘重。

隨俄烏戰事即將邁入第5年，俄羅斯押注自身龐大的工業能力與人力優勢，認為定能取得最終勝利；烏克蘭則消耗俄方資源，仰賴西方盟友持續提供資金與武器。

據烏克蘭總參謀部表示，自2025年初以來俄軍在頓內茨克地區已有約20萬官兵陣亡或受傷，其中大多集中於波克羅夫斯克與庫普揚斯克（Kupyansk）方向。

但前美國國務院俄羅斯政策高級顧問卡登（James W. Carden）10月下旬被英國「天空新聞網」（Sky News）問到俄國戰爭機器已現運作不良、恐無錢糧與兵力支撐戰事時，認為情況正好相反，還說他的消息來源顯示俄、烏陣亡比例是1比36。卡登直言基本上烏克蘭已輸掉戰爭，越早認清現實對基輔越有好處。

衛星影像顯示2025年11月3日，烏克蘭東部城市波克羅夫斯克。路透
衛星影像顯示2025年11月3日，烏克蘭東部城市波克羅夫斯克。路透

俄國 烏克蘭 俄羅斯

