我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

烏克蘭媒體報導 安潔莉娜裘莉訪問前線城市

中央社基輔5日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
好萊塢明星兼人道主義者安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie），6日突訪烏克蘭南部前線城市。路透
好萊塢明星兼人道主義者安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie），6日突訪烏克蘭南部前線城市。路透

烏克蘭媒體今天報導，好萊塢明星兼人道主義者安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie），突訪烏克蘭南部前線城市。這是自俄羅斯入侵烏克蘭以來，安潔莉娜裘莉第2次訪問烏克蘭。

法新社報導，安潔莉娜裘莉曾任聯合國難民署特使，這次她訪問赫松（Kherson）一間婦產科醫院和一間兒童醫院。赫松2022年曾被莫斯科短暫占領，至今仍遭受俄羅斯每日砲火攻擊。

當地官員鮑格達諾夫（Vitaly Bogdanov）發布的一張照片顯示，曾演出「黑魔女：沉睡魔咒」Maleficent）、「史密斯任務」（Mr. & Mrs. Smith）和「古墓奇兵」（Lara Croft）系列等熱門影片的安潔莉娜裘莉，在照中身穿帶有烏克蘭標誌的防彈背心。

安潔莉娜裘莉和烏克蘭政府均未證實她曾訪問赫松。赫松位於第聶伯河（Dnieper River）對岸，與俄羅斯軍隊隔河相望。

安潔莉娜裘莉此行有段插曲，根據政治網站Politico報導，許多烏克蘭媒體指出安潔莉娜裘莉隨行駕駛因未持有效證件，在尼古拉耶夫（Mykolaiv）當地檢查哨被送往徵兵單位。

烏克蘭陸軍對此先以1份長達4頁的聲明詳述，亦稱被送往徵兵單位的是安潔莉娜裘莉的駕駛。但軍方隨後撤銷聲明並稱無法確認或否認此事細節，取而代之的是「媒體所散布訊息是遭到扭曲的，正進行調查加以釐清」。

尼古拉耶夫徵兵辦公室則向Politico證實，安潔莉娜裘莉的駕駛是後備軍人，奉命前往接受軍事再訓練。

安潔莉娜裘莉曾於2012年至2022年擔任聯合國難民署特使，俄羅斯入侵烏克蘭的幾個月之後，也曾造訪烏克蘭。

安潔莉娜裘莉曾憑藉1999年的「女生向前走」（Girls, Interrupted）獲得奧斯卡最佳女配角獎，她也曾前往烏克蘭西部利維夫（Lviv）探視無家可歸的民眾。

裘莉 烏克蘭 俄羅斯

上一則

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

延伸閱讀

俄強攻烏東重鎮 波克羅夫斯克情勢恐撬動東線戰局

俄強攻烏東重鎮 波克羅夫斯克情勢恐撬動東線戰局
烏戰愛情陷阱？「黑寡婦」誘俄兵結婚 夫陣亡領撫恤金

烏戰愛情陷阱？「黑寡婦」誘俄兵結婚 夫陣亡領撫恤金
川普將在白宮接待中亞五國領導人 在中俄後院爭奪資源

川普將在白宮接待中亞五國領導人 在中俄後院爭奪資源
Politico：共和黨對經濟關注不夠敗選 和拜登情況相似

Politico：共和黨對經濟關注不夠敗選 和拜登情況相似

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
中共解放軍2017年舉行建軍90周年展覽時，一名士兵站在一架殲-10戰機旁。(路透)

擬購中國殲10C戰機惹議 印尼：仍在「考慮」階段未定案

2025-10-31 00:00
哈利王子（右）和梅根（左）。（美聯社）

梅根曬全家照惹哈利王子不滿？婚禮蠟燭再掀王室風波

2025-11-04 14:01
2014年11月北京舉行日中領袖會談。中國國家主席習近平（右）在會談前的攝影時間全程面無表情，日相安倍晉三（左）試圖攀談，習近平仍朝向前方鏡頭，沉默不語。(路透)

冷臉或微笑？習近平今與高市早苗首會 關注「表情外交」訊號

2025-10-30 20:23
俄羅斯當局2019年展示SSC-8/9M729巡弋飛彈的部分零件。路透

俄羅斯出動9M729飛彈攻擊烏克蘭 基輔官方首度證實

2025-10-31 11:46

超人氣

更多 >
柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...
中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣
餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽