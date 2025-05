俄羅斯總統普亭(中)前往庫斯克州(Kursk)視察並會見志工團體。歐新社

克里姆林宮21日表示,俄羅斯 總統普亭 (Vladimir Putin)20日前往庫斯克州(Kursk)視察,這是俄軍上個月逐出烏克蘭 部隊而收復當地以來,普亭首次造訪庫斯克州。

法新社和路透報導,克里姆林宮的聲明寫道:「普亭總統前一天到庫斯克州進行視察,並會晤代理州長與其他官員。」

烏克蘭部隊去年8月攻入俄國庫斯克州並奪下部分地區,俄軍則在北韓部隊的協助下,於今年4月底將烏軍逐出當地。

克里姆林宮指出,普亭視察時會見了志工團體,並造訪當地的核電廠。

俄羅斯國營電視台的畫面顯示,普亭會晤志工和庫斯克州代理州長金希提恩(Alexander Khinshtein)等地方官員。

俄羅斯軍方4月底宣布,已經把烏克蘭部隊逐出庫斯克州,結束第二次世界大戰以來俄國領土遭受到的最大規模入侵。

俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭,烏國部隊則在大量無人機和西方重型武器支援下,於2024年8月6日大膽越境攻入俄國庫斯克州。