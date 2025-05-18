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川普19日通話普亭 俄烏各擬停火提案 克宮：不排除普澤會

編譯盧思綸／綜合17日電
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美國總統川普（左）說他19日將先後與俄羅斯總統普亭（右）及烏克蘭總統澤倫斯基（右）通話。(美聯社)
美國總統川普（左）說他19日將先後與俄羅斯總統普亭（右）及烏克蘭總統澤倫斯基（右）通話。(美聯社)

金融時報報導，美國總統川普17日發文表示，預計當地時間19日先後與俄羅斯總統普亭烏克蘭總統澤倫斯基通話。

克里姆林宮發言人佩斯科夫17日指稱，俄羅斯總統普亭有可能和烏克蘭總統澤倫斯基直接會談，但前提是俄、烏雙方先達成若干協議。佩斯科夫並未詳述俄方要求的前提協議內容。

佩斯科夫說，「我們（俄方）認為，（普澤會）是有可能」，不過必須先由雙方致力達成某些以協議為形式的成果。他還說，兩國在計畫任何的新談判前，必須先落實雙方16日達成、重要的互換1000名戰俘協議，並提出停火條件。

華爾街日報及路透引述消息人士報導稱，烏方說，俄方在會中主要要求烏軍完全退出烏東的札波羅熱、赫松、頓內次克與盧甘斯克四州，而俄、烏兩軍目前均未能控制札、赫、頓三州全境。這4州面積共約10.9萬平方公里，且烏克蘭許多礦產與重工業皆位於烏東。

美國國務卿魯比歐表示，俄烏在土耳其會談結束後將各自提出停火方案，屆時美國將評估雙方態度及是否讓步來決定持續參與調停的信心，並且釐清「是否正在被牽著鼻子走」。

川普在真實社群寫道，與普亭的通話將涵蓋多項議題，包括「停止平均每周奪走超過 5000 名俄烏士兵生命的『血腥屠殺』，以及貿易問題」。

川普補充，隨後也將與澤倫斯基以及多位北約成員國領袖通話。他說，「希望屆時是富有成果的一天，能促成停火」。

路透報導，川普稱預計美東時間19日上午10時與普亭通話。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）也告訴俄羅斯新聞社，有關俄美領袖對話的安排正在準備中。

普亭本周拒絕前往土耳其會晤澤倫斯基，並且派出低階官員代表團，會議持續不到兩小時，同意交換數千名戰俘，但在停火方面毫無進展，凸顯普亭尚未準備好與烏克蘭達成和平協議。

美國國務卿魯比歐17日與俄羅斯外交部長拉夫羅夫通話，且在預定18日播出的哥倫比亞廣播公司（CBS）專訪中透露，俄方將準備一份文件，「列出他們對停火的要求，作為進一步展開更廣泛談判的基礎」。

魯比歐說，烏克蘭也會擬定自己的提案，如果這兩份文件「彼此足夠接近」，就可能成為「推進談判」的基礎。

魯比歐告訴「面向全國」節目主持人：「我想你的問題是『我們是不是正在被他們牽著鼻子走』，嗯，這也是我們正在試圖確定的。」

普亭 烏克蘭 澤倫斯基

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