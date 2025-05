普亭：俄國有實力結束俄烏戰爭 盼無須動用核武

俄羅斯 總統普亭 在今天公開的影片中表示,俄國 具有足夠的實力和資源,讓俄烏戰爭以符合俄方要求的合理結局收場,但他希望無須動用核武。

路透報導,俄羅斯國家電視台拍了一部關於普亭(Vladimir Putin)擔任俄國最高領導人25年的影片,題為「俄羅斯、克里姆林宮、普亭、25年」(Russia, Kremlin, Putin, 25 years),一位記者在片中詢問普亭關於俄烏戰爭引起核升級的風險。

Putin stated that in 25 years of power, he has never regretted becoming president.



But everyone else sure has.



This is a clip from a Russian documentary about Putin titled “Russia. The Kremlin. Putin. 25 Years”, which will air on the evening of May 4.



Putin has been “elected”… pic.twitter.com/Idlc3kvIGa