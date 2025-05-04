普亭：俄國有實力結束俄烏戰爭 盼無須動用核武

俄國總統普亭。(路透)

俄羅斯 總統普亭 在今天公開的影片中表示，俄國 具有足夠的實力和資源，讓俄烏戰爭以符合俄方要求的合理結局收場，但他希望無須動用核武。

路透報導，俄羅斯國家電視台拍了一部關於普亭（Vladimir Putin）擔任俄國最高領導人25年的影片，題為「俄羅斯、克里姆林宮、普亭、25年」（Russia, Kremlin, Putin, 25 years），一位記者在片中詢問普亭關於俄烏戰爭引起核升級的風險。

Putin stated that in 25 years of power, he has never regretted becoming president.



But everyone else sure has.



This is a clip from a Russian documentary about Putin titled “Russia. The Kremlin. Putin. 25 Years”, which will air on the evening of May 4.



Putin has been “elected”… pic.twitter.com/Idlc3kvIGa — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 3, 2025

普亭回應：「他們想要挑釁我們，讓我們犯錯。沒有必要使用那些武器…我希望不會需要動用它們。」普亭受訪時身旁是19世紀保守派沙皇亞歷山大三世（Tsar Alexander III）的畫像，他在位時致力鎮壓異議人士。

普亭說：「我們具有足夠的實力和手段，讓2022年開始（的戰爭）有合理的收場，且符合俄羅斯要求的結果。」

美國總統川普數周來持續表示，他對莫斯科和基輔當局無法達成終戰協議感到失望，但克里姆林宮指出，這場衝突非常複雜，華府希望看到的快速進展很難達成。

普亭是繼前蘇聯領導人史達林（Joseph Stalin）之後，在任時間最長的克宮領袖。

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