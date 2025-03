俄軍加速庫斯克反攻 烏軍士兵曝彈藥燃料供應遭中斷 同袍希望撤退

基輔獨立報與Politico 7日報導,派往俄羅斯 庫斯克州的烏克蘭 士兵和軍醫匿名受訪時透露,俄軍已經破壞烏軍的後勤,士兵則面臨包圍的風險,指揮官將很快必須做出艱難的選擇,是繼續戰鬥,還是選擇撤退。軍事分析師警告,如果他們錯過時機,烏軍就面臨被切斷的風險。

根據報導,俄軍正加速庫斯克州反攻的進展,防禦占領區的烏軍受到了猛烈的襲擊。多家媒體先前已報導,俄軍已在烏克蘭占領的蘇賈(Sudzha)鎮以南取得突破,前述士兵與軍醫則向基輔獨立報證實了此事。

該名烏軍士兵告訴基輔獨立報,當地局勢「嚴峻」,蘇賈附近的橋樑都已經被毀,彈藥和燃料供應被切斷,並警告烏軍面臨被包圍的威脅,派駐在庫斯克的烏軍士兵希望撤退。前述軍醫則透露,俄軍的突破發生在大約3天前,並且控制了所有道路。

烏克蘭戰爭繪圖網站「DeepState」確認俄軍深入烏軍陣地推進,指向了烏克蘭蘇梅州的國界。報告指出,「最嚴峻的局勢」位於俄羅斯庫斯克州和烏克蘭蘇梅州的邊境 ,俄軍正試圖朝蘇梅州朱拉夫卡(Zhuravka)與諾文凱(Novenke)兩村附近的烏軍陣地推進。

根據DeepState 7日最新更新訊息,俄軍也加強了位於蘇賈以南約5公里的庫里洛夫卡(Kurilovka)村附近的攻擊。基輔獨立報無法核實前述說法,庫斯克州烏軍發言人當天稍早拒絕評論當地局勢。

Ukrainian forces in Kursk Region of Russia face encirclement after Russian forces advanced & put all supply roads under fire control. Such videos & reports show how dangerous these roads are now. As I said, Kursk offensive is PR/propaganda move by Zelensky with disastrous… pic.twitter.com/dQQirD3PWj