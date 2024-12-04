我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

作家瓊瑤驚傳家中留下遺書輕生 享壽86歲

劉家昌癌逝 許效舜去年巧遇發現他身體這個部位不對勁

受命堅守到川普上任？ 烏軍怨：能用這一小塊俄國領土換到什麼

編譯周辰陽╱綜合3日電
烏克蘭總統澤倫斯基(左)與美國總統當選人川普(右)先前會面的資料照片。(歐新社)
烏克蘭總統澤倫斯基(左)與美國總統當選人川普(右)先前會面的資料照片。(歐新社)

烏克蘭軍隊向俄羅斯庫斯克州發起閃電攻勢近4個月後，在當地奮戰的烏軍說，他們現在受命要堅守到美國候任總統川普上任，但他們無法理解能用這一小塊俄國領土換到什麼，同時俄軍正在進逼，當地烏軍擔心可能會打輸。

BBC報導，根據轉述，烏軍官兵語氣陰沉，甚至是憤怒，如「形勢正在一天天變得更糟」，以及「我們看不出目標，這裡不是我們的土地」，還談到惡劣的天氣情況，以及俄軍持續轟炸造成他們長期睡眠不足。他們也正在撤退，而俄軍逐漸收復領土。

根據報導，有些烏軍士兵質疑，庫斯克行動的最初目標之一，即讓俄軍從烏東前線分散轉移，是否已經奏效。這些烏軍說，現在的命令是要堅守這一小片俄羅斯國土，直到美國新總統川普帶著新政策於2025年1月20日入主白宮。

帕夫洛說，「我們當前主要任務是控制最大量的俄國領土，直到川普就任與談判啟動，為了以後用這交換某個東西，沒有人知道是什麼」。

BBC採訪的一些烏軍還表示，他們覺得自己正在錯誤的位置，待在烏東前線更重要，而不是俄羅斯。帕夫洛說，「我們不需要這些庫斯克森林，我們在林中留下了這麼多的同志」。

同時，雖然幾周以來的報告顯示，多達1萬北韓軍隊已被派到庫斯克參加俄軍反攻，但BBC聯繫的烏軍尚未遭遇到北韓軍。瓦迪姆（Vadym）說，「我還沒有看到或聽到任何有關朝鮮人的事情，無論死活」。

另根據美國「戰爭研究所」（ISW）分析，俄羅斯今年11月攻占的烏克蘭領土，是自2022年3月俄烏戰爭開打初期以來最大單月占領面積，大小相當於新加坡，主要在東部靠近波克羅夫斯克市（Pokrovsk）一帶。

烏克蘭外交部長西比哈（Andriy Sybiga）3日也呼籲北約國家再提供至少20套防空系統，以抵禦俄羅斯對烏克蘭能源系統的攻擊。

圖為烏軍第95空降突擊旅8月20日發布的影像截圖，顯示烏軍進攻俄羅斯庫斯克州的行...
圖為烏軍第95空降突擊旅8月20日發布的影像截圖，顯示烏軍進攻俄羅斯庫斯克州的行動場景。(路透)

俄羅斯 烏克蘭 川普

上一則

北約警告川普：烏若屈服俄 中國、伊朗和北韓將是可怕威脅

下一則

預算案引爆對峙 馬克宏像旁觀者 法總理最快明日倒閣

延伸閱讀

受命堅守到川普上任 在俄烏軍怨：一天天變更糟「看不出目標」

受命堅守到川普上任 在俄烏軍怨：一天天變更糟「看不出目標」
為何特赦兒子？拜登認為川普不會放過杭特

為何特赦兒子？拜登認為川普不會放過杭特
拜登「全面無條件」特赦護兒 範圍達11年

拜登「全面無條件」特赦護兒 範圍達11年
日本小心了？川普重申阻止日鐵收購美鋼 提關稅警告買方

日本小心了？川普重申阻止日鐵收購美鋼 提關稅警告買方

熱門新聞

英國哈利王子（左）與妻子梅根許久未一同公開露面。（路透）

哈利、梅根要離婚？家門口被拍到搬家卡車 傳早已分居

2024-12-01 19:30
梅利斯一家住在義大利撒丁島一個偏遠村莊，家中9個兄弟姐妹都很長壽。2012年這家人獲金氏世界紀錄認證，成為世界上最長壽的家庭，當時9人年齡總和為818歲。（取材自Instagram）

9人加起來861歲 金氏紀錄最長壽家族 每天必吃3種食物

2024-12-03 01:00
南韓韓聯社3日晚間發出快訊指出，尹錫悅總統發布緊急戒嚴令。(美聯社)

南韓總統尹錫悅 發布緊急戒嚴令

2024-12-03 08:55
立憲民主黨國會眾議員山井和則計畫與警察廳及政府各部門合作，提出修改《風俗營業法》，打擊那些引誘年輕女性欠下巨額債務，並迫使她們賣淫的「惡質」牛郎俱樂部。(路透／Alamy)

東京「流鶯一條街」登外媒報導 日網友嘆：淪落成開發中國家

2024-11-29 22:57
新招募的烏克蘭士兵於2023年9月25日在基輔附近一個軍事基地慶祝訓練結束。(美聯社)

烏克蘭驚爆20萬逃兵 有部隊全員「人間蒸發」媒體曝光防線慘況

2024-12-01 01:30
2位遊客在東京文京區六義園拍攝楓葉。美聯社

日本京都外國客瘋賞楓 空手觀光巴士乏人問津

2024-12-03 15:22

超人氣

更多 >
家屬證實：劉家昌癌症「平靜且安詳」離世

家屬證實：劉家昌癌症「平靜且安詳」離世
專家提醒：退休後被常低估的5項花費

專家提醒：退休後被常低估的5項花費
好市多季節限定環保手提袋 吸引粉絲加入會員

好市多季節限定環保手提袋 吸引粉絲加入會員
南韓總統尹錫悅 發布緊急戒嚴令

南韓總統尹錫悅 發布緊急戒嚴令
紐時：梁成運從中國愛國人士到美國間諜的不凡人生

紐時：梁成運從中國愛國人士到美國間諜的不凡人生