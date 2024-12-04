受命堅守到川普上任？ 烏軍怨：能用這一小塊俄國領土換到什麼

烏克蘭總統澤倫斯基(左)與美國總統當選人川普(右)先前會面的資料照片。(歐新社)

烏克蘭 軍隊向俄羅斯 庫斯克州發起閃電攻勢近4個月後，在當地奮戰的烏軍說，他們現在受命要堅守到美國候任總統川普 上任，但他們無法理解能用這一小塊俄國領土換到什麼，同時俄軍正在進逼，當地烏軍擔心可能會打輸。

BBC報導，根據轉述，烏軍官兵語氣陰沉，甚至是憤怒，如「形勢正在一天天變得更糟」，以及「我們看不出目標，這裡不是我們的土地」，還談到惡劣的天氣情況，以及俄軍持續轟炸造成他們長期睡眠不足。他們也正在撤退，而俄軍逐漸收復領土。

根據報導，有些烏軍士兵質疑，庫斯克行動的最初目標之一，即讓俄軍從烏東前線分散轉移，是否已經奏效。這些烏軍說，現在的命令是要堅守這一小片俄羅斯國土，直到美國新總統川普帶著新政策於2025年1月20日入主白宮。

帕夫洛說，「我們當前主要任務是控制最大量的俄國領土，直到川普就任與談判啟動，為了以後用這交換某個東西，沒有人知道是什麼」。

BBC採訪的一些烏軍還表示，他們覺得自己正在錯誤的位置，待在烏東前線更重要，而不是俄羅斯。帕夫洛說，「我們不需要這些庫斯克森林，我們在林中留下了這麼多的同志」。

同時，雖然幾周以來的報告顯示，多達1萬北韓軍隊已被派到庫斯克參加俄軍反攻，但BBC聯繫的烏軍尚未遭遇到北韓軍。瓦迪姆（Vadym）說，「我還沒有看到或聽到任何有關朝鮮人的事情，無論死活」。

另根據美國「戰爭研究所」（ISW）分析，俄羅斯今年11月攻占的烏克蘭領土，是自2022年3月俄烏戰爭開打初期以來最大單月占領面積，大小相當於新加坡，主要在東部靠近波克羅夫斯克市（Pokrovsk）一帶。