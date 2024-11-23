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普亭稱開始量產新極音速飛彈 北約、烏克蘭下周緊急會談

記者胡玉立／綜合報導
俄羅斯總統普亭22日在莫斯科召開軍事會議，包括軍方將領與軍火工業及火箭系統業者。(路透)
俄羅斯總統普亭22日在莫斯科召開軍事會議，包括軍方將領與軍火工業及火箭系統業者。(路透)

俄羅斯使用實驗性新型極音速飛彈攻擊烏克蘭之後，俄烏戰爭情勢升級，北約和烏克蘭將於26日舉行緊急會談。美聯社報導，波蘭總理圖斯克(Donald Tusk)22日表示，這場衝突正「進入決定性階段」，規模非同小可。

俄羅斯21日用極音速飛彈攻擊第聶伯羅市(Dnipro)一處軍事設施後，烏克蘭議會22日取消了一次會議，以加強安全措施。烏克蘭軍方官員表示，擊中第聶伯羅的飛彈速度達到11馬赫，攜帶六枚非核彈頭，每枚彈頭可發射六枚彈藥。

「榛果樹」飛彈 普亭：西方無法攔截

俄羅斯總統普亭在全國電視演說中向西方發出嚴厲警告，稱俄方使用新型「榛果樹」(Oreshnik)極音速飛彈進行實彈試射攻擊，是為了報復烏克蘭使用美國和英國能深入俄羅斯領土的長程飛彈。普亭還表示，西方防空系統無力攔截這種新型中程飛彈。

普亭22日在向軍事武器工業官員演說時表示，俄羅斯將開始量產「榛果樹」飛彈。

「世界上沒人有這種武器，」普亭淡淡一笑說：「其他先進國家遲早會有，我們知道他們正在開發中。但我們現在有這個系統。這很重要。」

俄國國防部10月29日公布影像顯示，亞爾斯洲際彈道導彈在俄羅斯北阿爾漢格爾斯克地...
俄國國防部10月29日公布影像顯示，亞爾斯洲際彈道導彈在俄羅斯北阿爾漢格爾斯克地區的普列謝茨克航天發射場，進行發射測試。(路透)

普亭表示，極音速飛彈測試將繼續進行，雖然它不是洲際飛彈，但它威力非常大，若在一次攻擊中使用多枚裝有傳統彈頭的極音速飛彈時，也可能會與戰略武器或核武攻擊一樣具有毀滅性。

俄羅斯戰略飛彈部隊負責人卡拉卡耶夫(Sergei Karakayev)也呼應普亭說法表示，可配備核彈頭或傳統彈頭的「榛果樹」飛彈可以到達歐洲各地目標，即使只是配備傳統彈頭，「大規模使用這種武器的效果，也相當於使用核武器」 。

「榛果樹」飛彈21日擊中烏克蘭仍為蘇聯一部分時製造洲際彈道飛彈的南方機械製造廠(Pivdenmash)。目前災區已封鎖，遠離公眾視野。由於這次攻擊沒有造成人員傷亡，第聶伯羅居民在社群媒體上訴諸黑色幽默，大家主要關注飛彈被取名為「榛果樹」。

普亭 烏克蘭 俄羅斯

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