普亭願與川普談俄烏停火協議 前提：俄拒領土讓步 烏放棄加入北約

俄國官員透露，俄總統普亭對於與美國候任總統川普討論烏克蘭停火協議持開放態度，但排除重大領土讓步的可能，且堅持基輔當局須放棄加入北約組織。(路透)

五名熟悉克里姆林宮想法的俄羅斯 現任與前任官員透露，俄國 總統普亭對於與美國候任總統川普討論烏克蘭 停火協議持開放態度，但排除重大領土讓步的可能，且堅持基輔當局須放棄加入北約組織。

路透報導，俄羅斯在烏克蘭戰場的優勢更加明顯之際，川普即將重返白宮，他曾誓言會迅速結束俄烏戰爭。

俄國目前已掌控五分之一烏克蘭領土，且正以2022年全面入侵烏克蘭以來最快的速度推進。

談到在由川普促成的協議中普亭可能接受的內容時，五名現任及前任俄國官員表示，克里姆林宮可能會大致同意凍結前線衝突。

根據三名要求匿名的消息人士說法，在烏東頓內次克州、盧甘斯克州、札波羅熱州和赫松州的具體畫分方面，可能還有談判空間。

儘管俄國宣稱上述四州皆為俄國領土，但根據前線的公開資料，俄軍控制當地七成至八成領土，而烏軍仍守著約2萬6000平方公里土地。

兩名官員表示，俄國也可能從烏克蘭北部哈爾科夫州和南部尼古拉耶夫州相對較小的控制區撤軍。

根據這五名現任及前任官員的說法，俄國不會容忍烏克蘭加入北約或北約軍隊出現在烏克蘭領土，但可能會考慮討論給予基輔當局安全保證。這些知情人士表示，克里姆林宮可能會要求烏克蘭武裝部隊規模設限，以及承諾不限制俄語使用。

在即將卸任的美國總統拜登授權下，烏克蘭19日首度以美製遠程飛彈襲擊俄國領土。俄烏戰爭主導巴西里約20國集團(G20)領袖峰會最後一天議程，烏克蘭的盟友和俄羅斯相互指責對方讓戰事升級。

出席G20峰會的俄羅斯外長拉夫洛夫稱，美國和俄羅斯「瀕臨正面軍事衝突的邊緣」，英國首相施凱爾則抨擊「俄羅斯不負責任的言論」。

法國總統馬克宏則表示，他已經要求中國國家主席習近平要「充分運用影響力」，讓俄羅斯領袖普亭能夠「明白事理」。