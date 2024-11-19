我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

20年資深員工上班睡覺遭開除 他告公司 一原因獲賠近5萬元

有心律師盯上 南加華商屢被告 每次損失上萬

小川普：父親就職前 拜登試圖引爆第3次世界大戰

編譯潘勛／綜合報導
被視為可代替父親川普發言的小唐諾推文稱，拜登總統此刻授權允許烏軍使用美製長程飛彈，轟炸俄國境內目標，等於是發動第三次世界大戰，要川普上任收拾爛攤子。(美聯社)
被視為可代替父親川普發言的小唐諾推文稱，拜登總統此刻授權允許烏軍使用美製長程飛彈，轟炸俄國境內目標，等於是發動第三次世界大戰，要川普上任收拾爛攤子。(美聯社)

總統當選人川普長子小唐諾‧川普(Donald Trump Jr.)指控說，拜登總統打算在他父親就職之前，就引爆第三次世界大戰，證據在他允許烏克蘭使用美製長程飛彈，轟炸俄國境內目標；川普的大金主薩克斯(David Sacks)也表示，拜登之舉會大幅升級當前的兵凶戰危。

每日郵報(Daily Mail)報導，拜登允許烏克蘭使用美製飛彈攻打俄國境內，是政策重大轉變，而發生在拜登再不久就離職，川普明年1月重返白宮這種時機。

川普競選時早就誓言限縮美國對烏克蘭的援助，盡快結束這場戰爭。

拜登做此宣布後不久，小唐諾上X平台貼文說，美國軍工複合體似乎鐵了心要打第三次世界大戰，「搶在家父有機會創造和平、拯救生靈之前」。

科技億萬富豪薩克斯也表示，川普獲民意明確授權，要結束俄烏戰爭，那麼，拜登任期最後兩個月在幹嘛？想大幅升級戰爭，「他的目標是想把盡可能最糟糕局勢，交到川普手上嗎？」

消息人士指出，烏克蘭打算接下來幾天進行第一批長程攻擊，據傳可能用美軍戰術飛彈系統(ATACM)，射程可達190哩。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)指出，報導說拜登政策已變，只是白宮並未公開證實，但他表示，「飛彈替它們自己說話」。

澤倫斯基向拜登施壓，要求允許烏克蘭用美國供應的飛彈，深入攻擊俄境軍事目標，已有數個月；澤倫斯基表示，拜登的禁令，讓基輔無法阻擋俄國對烏國城市、電力配送網的攻擊。

前北約組織(NATO)高級官員威廉斯(Nicholas Williams)形容，允許烏克蘭發射飛彈深入俄境，「就終局階段意義重大」，烏克蘭可能認為太少、太晚，但就影響戰局末段不算太晚。

威廉斯另表示，拜登的新決定很重要，可以讓烏克蘭取得較好的態勢，不做俄國所要求的重大讓步，不讓俄方可以誇稱勝利。

拜登 烏克蘭 川普

上一則

美允烏用遠程飛彈 英法跟進放行「暴風影」飛彈

下一則

英欲付錢阻移民湧入 傳與土耳其、越南、伊拉克協商

延伸閱讀

面對川普新政...南韓喊雙邊關係再升級 坎伯強調美日韓同盟

面對川普新政...南韓喊雙邊關係再升級 坎伯強調美日韓同盟
上任即宣布緊急狀態 川普：將派美軍驅逐千萬無證移民

上任即宣布緊急狀態 川普：將派美軍驅逐千萬無證移民
拜登出席G20峰會 呼籲支持烏克蘭主權及以哈停火

拜登出席G20峰會 呼籲支持烏克蘭主權及以哈停火
川普2.0拉開中美新冷戰「台灣出頭容易被棋子化」

川普2.0拉開中美新冷戰「台灣出頭容易被棋子化」

熱門新聞

29歲華裔投行女子葉光楣(Guangmei Ye，音譯)遭到男友殺害。(截取自領英)

36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺

2024-11-14 15:41
巴西第一夫人姜嘉昨天在一場20國集團（G20）活動中，罵「馬斯克，X你的」。（擷自X@Metrópoles）

巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸

2024-11-17 13:23
阿富汗一處軍事基地上空，一群不明飛行物體遭到飛彈瞄準擊中後竟然毫髮無傷。（截自X@MarioNawfal）

阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷

2024-11-17 11:00
烏克蘭總統澤倫斯基（左）和美國候任總統川普（右）9月27日在紐約市川普大廈會面時握手。（歐新社資料照）

烏克蘭擬勝利計畫給川普看 提「中國之外任何人」方案

2024-11-12 10:20
拜登總統。(歐新社)

可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地

2024-11-17 14:39
美國前總統川普長子小唐納5日在密西根州一場川普的造勢活動發表談話。（美聯社）

終止援烏玩真的？川普長子發文諷澤倫斯基：失去津貼倒數38天

2024-11-11 07:20

超人氣

更多 >
民主黨為何慘輸？亞裔、非裔、年輕女性都改投川普 19%亞裔跑票最多

民主黨為何慘輸？亞裔、非裔、年輕女性都改投川普 19%亞裔跑票最多
曼哈頓爆連環捅人案 2死1命危…68歲華男身中數刀不治

曼哈頓爆連環捅人案 2死1命危…68歲華男身中數刀不治
川普證實將動用軍隊大規模遣返無證移民

川普證實將動用軍隊大規模遣返無證移民
灣區吃個粥+兩道菜結帳嚇壞 他一看帳單多出25%其他費用

灣區吃個粥+兩道菜結帳嚇壞 他一看帳單多出25%其他費用
中國年輕人最近流行「組團開房」 在酒店做這件事好省錢

中國年輕人最近流行「組團開房」 在酒店做這件事好省錢