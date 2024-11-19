小川普：父親就職前 拜登試圖引爆第3次世界大戰

被視為可代替父親川普發言的小唐諾推文稱，拜登總統此刻授權允許烏軍使用美製長程飛彈，轟炸俄國境內目標，等於是發動第三次世界大戰，要川普上任收拾爛攤子。(美聯社)

總統當選人川普 長子小唐諾‧川普(Donald Trump Jr.)指控說，拜登 總統打算在他父親就職之前，就引爆第三次世界大戰，證據在他允許烏克蘭 使用美製長程飛彈，轟炸俄國境內目標；川普的大金主薩克斯(David Sacks)也表示，拜登之舉會大幅升級當前的兵凶戰危。

每日郵報(Daily Mail)報導，拜登允許烏克蘭使用美製飛彈攻打俄國境內，是政策重大轉變，而發生在拜登再不久就離職，川普明年1月重返白宮這種時機。

川普競選時早就誓言限縮美國對烏克蘭的援助，盡快結束這場戰爭。

拜登做此宣布後不久，小唐諾上X平台貼文說，美國軍工複合體似乎鐵了心要打第三次世界大戰，「搶在家父有機會創造和平、拯救生靈之前」。

科技億萬富豪薩克斯也表示，川普獲民意明確授權，要結束俄烏戰爭，那麼，拜登任期最後兩個月在幹嘛？想大幅升級戰爭，「他的目標是想把盡可能最糟糕局勢，交到川普手上嗎？」

消息人士指出，烏克蘭打算接下來幾天進行第一批長程攻擊，據傳可能用美軍戰術飛彈系統(ATACM)，射程可達190哩。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)指出，報導說拜登政策已變，只是白宮並未公開證實，但他表示，「飛彈替它們自己說話」。

澤倫斯基向拜登施壓，要求允許烏克蘭用美國供應的飛彈，深入攻擊俄境軍事目標，已有數個月；澤倫斯基表示，拜登的禁令，讓基輔無法阻擋俄國對烏國城市、電力配送網的攻擊。

前北約組織(NATO)高級官員威廉斯(Nicholas Williams)形容，允許烏克蘭發射飛彈深入俄境，「就終局階段意義重大」，烏克蘭可能認為太少、太晚，但就影響戰局末段不算太晚。

威廉斯另表示，拜登的新決定很重要，可以讓烏克蘭取得較好的態勢，不做俄國所要求的重大讓步，不讓俄方可以誇稱勝利。