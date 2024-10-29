俄運送北韓兵赴邊境 前線烏軍惡補韓文攻敵

南韓退伍軍人協會成員28日在俄羅斯駐首爾大使館附近舉行集會，反對最近向俄羅斯部署北韓軍隊。 （美聯社）

美國五角大廈28日宣稱北韓 派遣1萬名士兵前往俄羅斯 受訓，人數高於之前預估的3000名兵力，北約秘書長證實，北韓已經派兵前往俄羅斯參戰，作戰地區就是被烏軍攻入的庫斯克，其中一部分士兵已經接近烏克蘭 邊境。 而烏軍為了提前應對，已經讓前線士兵惡補韓文。

據媒體報導，烏克蘭日前公布一個通聯錄音檔，一輛民營卡車被俄軍攔下來，司機說，後面載的都是北韓大兵。韓聯社TV主播：「紙本文件上寫到，『丟掉武器…按照指令做事』，60個韓文字明確寫清楚，如何用烏克蘭文來發音。」

網路上流傳庫斯克多地，都有北韓士兵現蹤，烏克蘭估計北韓調派1.2萬兵力，已分散到五個軍事訓練場。烏克蘭軍隊為應付北韓士兵，甚至還學習韓文，一旦和北韓士兵在戰場碰頭，可以和敵方對話。

另據中央社引述法新社報導，根據華府智庫「戰爭研究所」（ISW）數據分析，俄烏戰爭前線局勢發生重大轉變後，俄羅斯軍隊今年10月已經占據了478平方公里的烏克蘭領土，這是2022年3月俄烏戰爭開打初期以來的最高紀錄。特別是在烏克蘭東部波克羅夫斯克市（Pokrovsk）周邊，該數據超越今年8月的477平方公里和9月的459平方公里。

俄軍占據的478平方公里當中，約有2/3（324平方公里）都集中於烏克蘭東部頓內次克州（Donetsk）。

俄軍現在距離烏軍重要後勤樞紐波克羅夫斯克僅有幾公里之遠，他們正從這個城市的南方和東方逼近。俄羅斯快速推進凸顯烏克蘭部隊於國內東部地區面臨的困境，他們在當地面對裝備更精良、兵力數量更多的俄軍。

俄軍也於烏克蘭東北部前線推進，已在庫皮揚斯克（Kupiansk）附近占領40多平方公里。

反觀整個2023年，俄羅斯軍隊只奪下584平方公里的烏克蘭國土。

然而，從2024年1月1日迄今，俄軍已經拿下超過2660平方公里，面積略大於俄國首都莫斯科。

從2022年2月24日俄烏戰爭開打至2024年10月27日，俄羅斯總共已奪取6萬7192平方公里的烏克蘭領土。

此外，俄羅斯國防部27日表示，俄軍防空部隊在數州上空擊落連夜來襲的51架烏克蘭無人機，包括在邊境地區。基輔市暨首都周邊地區軍政機關首長波普科（Serhiy Popko）則說，俄國連續第二晚對基輔發動數波無人機攻擊。

路透報導，貝爾哥羅德州州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）在Telegram發文稱，無人機攻擊造成一名婦女受傷，另有幾輛車受損。

坦波夫州州長伊葛洛夫（Maxim Yegorov）則說，一架烏克蘭無人機遭擊落後墜毀在該州的米丘林斯基區（Michurinsky），一度引發火勢，幸未造成人員傷亡或財產損害。