紐時：烏軍庫斯克逆襲是場豪賭 恐暴露更多弱點

烏克蘭6日從東北部蘇米發起攻勢打入俄國境內庫斯克，有媒體認為，烏軍這次逆襲作戰是場豪賭；圖為蘇米地區的烏克蘭軍人，從俄羅斯返回後乘坐在戰利品坦克車上。（美聯社）

烏克蘭 6日從東北部蘇米（Sumy）發起攻勢打入俄國 境內庫斯克。包括紐約時報在內的美國媒體認為，烏軍這次逆襲作戰是場豪賭，恐在俄烏戰線製造更多弱點讓俄軍有機可乘。另外，烏東戰況在入侵庫斯克期間變更糟，烏克蘭守軍表示，彈藥比以前少、俄軍正在推進。

「紐約時報」指出，烏克蘭軍隊祕密策畫這場大膽的打入俄羅斯 攻勢，盼扭轉俄軍在烏克蘭東部逐步推進、烏軍節節敗退的局面。

這次庫斯克逆襲震驚包含美國在內的挺烏盟國，但也順勢推動西方放寬援烏軍事裝備在俄國境內使用的限制。

分析圈和俄方官員表示，自2023年夏季烏軍的大反攻失敗以來，烏克蘭多處被動防禦狀態，如今烏軍沿40公里的前線向俄國境內推進超過11公里。俄方官員指出，鄰近地區已有逾13萬2000人撤離。

紐時直言，烏軍的庫斯克逆襲是一豪賭，尤其當前俄軍在大部分俄烏前線均握有戰場主動權，並在入烏東取得重大進展。若烏軍能把在庫斯克奪取到的土地守住，便能牽制俄軍，不僅能讓俄羅斯總統普亭顏面無光，更能贏得停火談判的籌碼。

烏克蘭軍人13日走在向日葵之間，前往頓內次克州波克羅夫斯克城外的陣地。(路透)

反之，若俄軍能將烏軍逐出庫斯克，同時又在烏東推進，烏軍高層可能遭受責難，因為這無疑給俄軍一個機會奪取更多土地，特別是在頓內茨克（Donetsk）州。

據報導，烏克蘭官員對庫斯克逆襲三緘其口，包括會否堅守陣地或者打完後撤回邊界防線。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）直到10日才首次公開承認有這場攻勢。烏軍官兵表示，事前不知道這項逆襲計畫，就連整日追蹤戰況的軍事分析圈也大感意外。

華爾街日報指出，美方官員13日表示，俄軍已將一些部隊從烏克蘭撤出，調去應對庫斯克戰況，是基輔逆襲迫使莫斯科調整侵烏兵力的第一道跡象。

俄國官方的塔斯社（TASS）引述俄羅斯一名高階軍事指揮官指出，俄軍已控制住庫斯克的局勢。俄軍仍持續奪得主要戰區烏東的領土，並加速對波克羅夫斯克（Pokrovsk，也稱紅軍城）的攻擊。

雖然澤倫斯基15日宣布烏軍攻占了蘇賈鎮（Sudzha），但俄羅斯軍隊正在反擊，占領了烏東頓內次克州周圍更多的領土。Politico在15日的一篇報導提到，烏軍第110機械化旅發言人塞卡奇（IvanSekach）表示，自烏克蘭發動庫斯克攻勢以來，「我會說，在我們的前線戰區，情況已經變得更糟」。

烏軍第110機械化旅目前部署在頓內次克州的波克羅夫斯克（Pokrovsk，也稱紅軍城）區域，塞卡奇告訴Politico，「我們拿到的彈藥比以前更少，而俄羅斯人正在推進」。