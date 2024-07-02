我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布碌崙86街遊民所偷動工 居民號召抗議阻攔

ECB本月不降息了？拉加德強調需要時間多評估通膨前景

烏克蘭本月可望獲供F-16 俄軍稱打擊潛在存放基地

編譯高詣軒、江昱蓁／即時報導
2018年10月，波蘭空軍的F-16戰機在烏克蘭斯達科斯坦尼夫的空軍基地參與跨國軍演。（路透）
2018年10月，波蘭空軍的F-16戰機在烏克蘭斯達科斯坦尼夫的空軍基地參與跨國軍演。（路透）

烏克蘭預期7月開始接收首批F-16戰機，但烏國空軍基地正遭受俄羅斯頻繁襲擊，俄國還聲稱6月27日已鎖定攻擊烏國西部斯達科斯坦尼夫（Starokostiantyniv）據信將部署F-16的基地。

路透2日報導，軍事專家認為，俄軍大概正鎖定打擊跑道、存放設施等空軍基地基礎建設，要讓F-16更難升空；等到烏方取得F-16，俄軍則將企圖直接攻擊這些飛機。

斯達科斯坦尼夫的空軍基地自從2022年2月俄軍全面入侵後，就頻繁遭俄國以無人機、極音速飛彈等武器攻擊。一名烏克蘭空軍發言人說，這些空襲雖造成一定困難，但不會妨礙F-16運交和其戰場運用。

隨著基輔積極重振空軍戰力，首批F-16戰機可望於7月抵達並投入部署。烏國期望藉此增強前線戰力，摧毀號稱「烏軍剋星」的俄國滑翔炸彈；俄國則視F-16為眼中釘，矢言摧毀，讓烏克蘭面臨艱困的挑戰。

但俄國對機場基礎設施的破壞、防空系統彈藥不足，讓烏克蘭依舊面臨艱困挑戰。俄國國防部2日另指出，已在烏國中東部波塔瓦州米爾果羅德的機場擊毀烏軍5架蘇愷27；烏方稱此說法誇大。

烏克蘭官員未透露F-16接收後會部署何處。英國皇家聯合軍事研究所專家布朗克認為，缺少防空彈藥的烏軍很可能被迫將得來不易的F-16在機場間四處移動，鑒於只要俄國用足夠飛彈對單一地點進行飽和攻擊，烏克蘭陸基防空系統就會破功。

斯達科斯坦尼夫所在的赫梅利尼茨基州州長圖林說，烏方防空系統在6月27日的空襲間擊毀該地區上空9個目標。此前，烏國空軍也已警告當地居民將有無人機來襲。攻擊當時，黎明時的城市爆炸聲響徹雲霄，絲毫未見寧靜。空襲數小時後，街道才恢復先前的狀態。

美國國防部副發言人辛赫1日指出，美國防長奧斯丁2日將在華府與烏克蘭防長烏梅洛夫會談，兩人將討論雙邊軍事合作、區域安全議題和美烏強化防衛夥伴關係的方法；但她婉拒回答烏克蘭何時會開始接收F-16，只說對烏克蘭飛行員的F-16操作訓練正進行中。

荷蘭看守政府1日則說，荷蘭很快將運交承諾提供烏國的24架F-16當中首批戰機。荷蘭是致力促成提供烏軍F-16的各國聯盟當中一個主要推手。

烏克蘭 俄國 國防部

上一則

南韓首爾9死車禍死者身分曝光 肇事駕駛擁40年開公車經驗

延伸閱讀

俄軍奪烏東兩村 烏無人機襲擊俄邊境地區

俄軍奪烏東兩村 烏無人機襲擊俄邊境地區
俄國滑翔炸彈有瑕疵 號稱烏軍剋星卻常誤炸自家領土一度釀17死

俄國滑翔炸彈有瑕疵 號稱烏軍剋星卻常誤炸自家領土一度釀17死
俄軍猛攻烏電廠 澤倫斯基：火力、水力發電損失嚴重

俄軍猛攻烏電廠 澤倫斯基：火力、水力發電損失嚴重
美大使伯恩斯轟中武器供俄侵烏「犯下大錯」 中方反擊

美大使伯恩斯轟中武器供俄侵烏「犯下大錯」 中方反擊

熱門新聞

網友發現日本老人在外型上相當講究，大讚「用心穿搭，優雅老去」。（取材自小紅書）

日本長者懂穿搭 網讚氣質又時髦、優雅老去、沒胖子

2024-06-23 02:00
一架波音737-800機型的全日空航機，在飛行經過和歌山縣上空時，突發機艙內氣壓異常下降的狀況，總計造成乘客等11人身體不適。圖為全日空波音客機示意圖，非事發客機。(路透)

全日空波音客機突發機艙氣壓異常 11人身體不適

2024-06-26 09:03
部分中國公司，例如上汽集團，藉由合資企業在印度拓展業務。但印度傳出這幾年嚴審陸籍技術人員的簽證。（路透）

中國籍技術員申請不到簽證？印度產業：拖慢中國加一、害到外商

2024-06-27 03:42
美國太空部門表示，一枚俄羅斯衛星昨晚在太空軌道爆炸，並解體成逾百碎片，迫使國際太空站上的太空人尋找掩蔽。圖為國際太空站資料圖片。(美聯社)

俄衛星國際太空站附近爆炸 太空人急找掩蔽

2024-06-27 11:34
南韓Aricell公司鋰電池工廠大火。（截自X@Volcaholic）

南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名

2024-06-24 10:40
日本NHK報導，一名日籍商人在義大利烏迪內市為幫助遭一群人施暴的男子，反而被毆成傷，送醫3天後死亡。（路透）

目睹義大利男遭圍毆 日籍商人見義勇為反被襲擊倒地 搶救3天宣告不治

2024-06-27 04:51

超人氣

更多 >
最快樂的人常講這三句話

最快樂的人常講這三句話
你可知道行李箱有多髒? 清潔有秘招

你可知道行李箱有多髒? 清潔有秘招
3種堅果 蛋白質不比雞蛋差

3種堅果 蛋白質不比雞蛋差
好市多金條暢銷 你該買嗎？專家提醒審慎考量

好市多金條暢銷 你該買嗎？專家提醒審慎考量
重要通知 中國駐美使領館轄區調整

重要通知 中國駐美使領館轄區調整