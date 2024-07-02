烏克蘭本月可望獲供F-16 俄軍稱打擊潛在存放基地

2018年10月，波蘭空軍的F-16戰機在烏克蘭斯達科斯坦尼夫的空軍基地參與跨國軍演。（路透）

烏克蘭 預期7月開始接收首批F-16戰機，但烏國空軍基地正遭受俄羅斯頻繁襲擊，俄國 還聲稱6月27日已鎖定攻擊烏國西部斯達科斯坦尼夫（Starokostiantyniv）據信將部署F-16的基地。

路透2日報導，軍事專家認為，俄軍大概正鎖定打擊跑道、存放設施等空軍基地基礎建設，要讓F-16更難升空；等到烏方取得F-16，俄軍則將企圖直接攻擊這些飛機。

斯達科斯坦尼夫的空軍基地自從2022年2月俄軍全面入侵後，就頻繁遭俄國以無人機、極音速飛彈等武器攻擊。一名烏克蘭空軍發言人說，這些空襲雖造成一定困難，但不會妨礙F-16運交和其戰場運用。

隨著基輔積極重振空軍戰力，首批F-16戰機可望於7月抵達並投入部署。烏國期望藉此增強前線戰力，摧毀號稱「烏軍剋星」的俄國滑翔炸彈；俄國則視F-16為眼中釘，矢言摧毀，讓烏克蘭面臨艱困的挑戰。

但俄國對機場基礎設施的破壞、防空系統彈藥不足，讓烏克蘭依舊面臨艱困挑戰。俄國國防部 2日另指出，已在烏國中東部波塔瓦州米爾果羅德的機場擊毀烏軍5架蘇愷27；烏方稱此說法誇大。

烏克蘭官員未透露F-16接收後會部署何處。英國皇家聯合軍事研究所專家布朗克認為，缺少防空彈藥的烏軍很可能被迫將得來不易的F-16在機場間四處移動，鑒於只要俄國用足夠飛彈對單一地點進行飽和攻擊，烏克蘭陸基防空系統就會破功。

斯達科斯坦尼夫所在的赫梅利尼茨基州州長圖林說，烏方防空系統在6月27日的空襲間擊毀該地區上空9個目標。此前，烏國空軍也已警告當地居民將有無人機來襲。攻擊當時，黎明時的城市爆炸聲響徹雲霄，絲毫未見寧靜。空襲數小時後，街道才恢復先前的狀態。

美國國防部副發言人辛赫1日指出，美國防長奧斯丁2日將在華府與烏克蘭防長烏梅洛夫會談，兩人將討論雙邊軍事合作、區域安全議題和美烏強化防衛夥伴關係的方法；但她婉拒回答烏克蘭何時會開始接收F-16，只說對烏克蘭飛行員的F-16操作訓練正進行中。

荷蘭看守政府1日則說，荷蘭很快將運交承諾提供烏國的24架F-16當中首批戰機。荷蘭是致力促成提供烏軍F-16的各國聯盟當中一個主要推手。