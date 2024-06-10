烏軍稱首度擊毀俄匿蹤戰機Su-57 普亭承認每月有5000名士兵陣亡

俄軍Su-57匿蹤戰鬥機。（路透）

路透9日引述烏克蘭 國防部情報總局（GUR）報導，烏軍已首度擊毀俄軍蘇愷57（Su-57）匿蹤戰鬥機。該重型戰機屬於當前全球最先進的5代機，具多用途並採雙發動機設計，造價可達4500萬美元。

GUR在社群媒體Telegram發文寫道，擊毀在俄羅斯 境內一座空軍基地的1架Su-57，並貼出幾張衛星照片，以證實其所言不虛。但該貼文並未詳述這架戰機是受到怎樣攻擊，或由哪支烏軍部隊發動。

GUR稱，這架戰機當時停在俄國 阿赫圖賓斯克（Akhtubinsk）機場，距俄烏兩軍部隊膠著的戰場前線589公里。GUR提供的衛星照片也顯示，該機7日完好無損地停放在該機場，但8日照片就可見該機附近出現爆炸坑洞，以及火災造成的特有煙燻黑漬。

烏克蘭自2022年2月開始對抗俄國的全面入侵，雙方皆定期以飛彈和無人機打擊數百公里外的敵方領土。由於烏克蘭缺乏能深入襲擊俄國首都莫斯科的飛彈數量，主要藉由長程無人機越境突襲俄國目標。

支持俄國侵烏、自稱「戰機轟炸機」（Fighterbomber）的俄國人氣部落客也坦言，前述Su-57遭烏軍攻擊的說法屬實，而且是由一架無人機執行。該機遭彈片擊中，正進行損害評估，以了解還能否修復。若評估後確認「沒救」，將是史上第一架戰損的Su-57。

俄國官媒俄羅斯新聞社記者哈成科（Alexander Kharchenko）亦貼出一段加密訊息。其內容雖未直接承認烏軍這起攻擊，但批評該機場缺乏能保護軍機的機庫或機棚。

儘管俄國吹捧Su-57能匹敵美軍的F-22與F-35匿蹤戰機，可勝任多種戰場角色，但Su-57深受研發進程延宕所苦，2019年還發生1次墜機事故。其製造商說，前年才開始量產。

據俄媒「國際文傳電訊社」（Interfax）報導，俄羅斯總統普亭近日在聖彼得堡一場會議上被記者問及俄烏戰爭傷亡，他稱烏克蘭每月損失約5萬人，一半死亡一半受傷，而俄軍損失為烏克蘭的五分之一，意即每月折損上萬人，其中約5000人死亡，5000人受傷。這代表自2022年2月侵烏以來，已有13.5萬名俄兵陣亡。