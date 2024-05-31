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遲遲沒批准 用西方武器打擊俄境內未解禁 澤倫斯基：美方需更相信我們

編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基接受英國衛報獨家專訪時表示，美國總統拜登遲遲沒有批准運用西方武器對付俄羅斯境內的目標，致使俄羅斯總統普亭麾下的軍隊嘲笑烏克蘭，並且能夠「追捕」烏克蘭人民。

澤倫斯基在基輔接受衛報採訪團隊的廣泛訪問時表示，白宮的模稜兩可已經造成生命損失，並敦促拜登克服對美俄可能出現核子「升級」的長期擔憂。

根據稍早新聞，多位美方官員披露，拜登已暗中批准烏克蘭使用美援武器攻擊俄羅斯境內目標，但只僅限於靠近東北部哈爾科夫邊境的地區。一位官員稱拜登最近指示團隊，「確保烏克蘭能夠在哈爾科夫地區用美國提供的武器，向正在攻擊或準備攻擊烏克蘭的俄羅斯軍隊進行火力反擊。」

不過，澤倫斯基明確向衛報表示，他必須能夠使用可以擊中深入俄羅斯國土內部目標的「強大」長程武器，而這正是白宮拒絕解除的紅線；美方官員告訴BBC等媒體，「我們關於禁止在俄羅斯境內運用陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）或長程打擊的政策沒有改變」。

澤倫斯基受訪時說，美國需要「更相信我們」。他指出，沒有美方開綠燈，英國等其他盟邦可能也不准許烏克蘭動用他們援助的長程武器。他談到俄羅斯時說，「相信我們，我們必須做出回應。除了武力，他們什麼都不懂。我們不是第一個跟最後一個目標」。

澤倫斯基還表示，他認為坐擁西方武器，「看著殺人犯跟恐怖分子正從俄羅斯一方殺死我們，這絕對不合邏輯」。他說，「我認為，他們有時候只是嘲笑這種情況。就好像去獵尋他們、狩獵人們。他們深知我們可以看到他們，但我們不能擊中他們」。

俄羅斯 烏克蘭 澤倫斯基

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