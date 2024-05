遲遲沒批准 用西方武器打擊俄境內未解禁 澤倫斯基：美方需更相信我們

烏克蘭 總統澤倫斯基 接受英國衛報獨家專訪時表示,美國總統拜登遲遲沒有批准運用西方武器對付俄羅斯 境內的目標,致使俄羅斯總統普亭麾下的軍隊嘲笑烏克蘭,並且能夠「追捕」烏克蘭人民。

澤倫斯基在基輔接受衛報採訪團隊的廣泛訪問時表示,白宮的模稜兩可已經造成生命損失,並敦促拜登克服對美俄可能出現核子「升級」的長期擔憂。

根據稍早新聞,多位美方官員披露,拜登已暗中批准烏克蘭使用美援武器攻擊俄羅斯境內目標,但只僅限於靠近東北部哈爾科夫邊境的地區。一位官員稱拜登最近指示團隊,「確保烏克蘭能夠在哈爾科夫地區用美國提供的武器,向正在攻擊或準備攻擊烏克蘭的俄羅斯軍隊進行火力反擊。」

不過,澤倫斯基明確向衛報表示,他必須能夠使用可以擊中深入俄羅斯國土內部目標的「強大」長程武器,而這正是白宮拒絕解除的紅線;美方官員告訴BBC等媒體,「我們關於禁止在俄羅斯境內運用陸軍戰術飛彈系統(ATACMS)或長程打擊的政策沒有改變」。

澤倫斯基受訪時說,美國需要「更相信我們」。他指出,沒有美方開綠燈,英國等其他盟邦可能也不准許烏克蘭動用他們援助的長程武器。他談到俄羅斯時說,「相信我們,我們必須做出回應。除了武力,他們什麼都不懂。我們不是第一個跟最後一個目標」。

澤倫斯基還表示,他認為坐擁西方武器,「看著殺人犯跟恐怖分子正從俄羅斯一方殺死我們,這絕對不合邏輯」。他說,「我認為,他們有時候只是嘲笑這種情況。就好像去獵尋他們、狩獵人們。他們深知我們可以看到他們,但我們不能擊中他們」。

