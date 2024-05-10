開闢新戰線？烏克蘭稱擊退俄軍在東北部的越境侵攻

烏克蘭救援人員10日努力撲滅東北部哈爾科夫地區私人建築遭夜間飛彈打擊現場的火事。歐新社

烏克蘭 10日表示，俄羅斯 軍隊在東北部哈爾科夫州發動越境入侵與試圖攻破防線後，烏軍已經擊退了俄軍裝甲部隊的攻擊。

BBC報導，哈爾科夫州長席尼胡波夫（Oleh Syniehubov）表示，俄軍偵察小組曾試圖滲透邊境，又稱「沒有一公尺淪陷」。澤倫斯基總統則指出，「俄羅斯在哈爾科夫地區發動了新一波反攻行動」，已經「跟我們的部隊、軍旅與大砲」交戰，但指一場激烈的戰鬥正在進行之中。

烏軍指揮官一直預期俄軍的夏季攻勢有一段時間，甚至有可能企圖占領州府哈爾科夫市。但官員堅定認為，俄羅斯沒有執行這種作戰的資源。烏克蘭反假消息中心主任柯瓦倫科（Andri Kovalenko）就說，俄羅斯擁有激化邊境地區局勢的資源，但沒有占領烏克蘭第二大城哈爾科夫市的能力。

一位烏軍高層消息人士稍早向路透表示，俄軍已向烏克蘭東北部哈爾科夫州的沃爾臣斯克（Vovchansk）附近推進了一公里。烏克蘭的報告顯示，在烏軍發動一系列跨境攻擊後，俄軍正試圖為俄羅斯聯邦的別爾哥羅德州建立10公里的緩衝區，10日的小規模越境侵攻則是形成了烏軍熟悉、卻讓他們不安的攻擊軸心。

根據烏克蘭國防部 的報告，此次戰鬥始於俄軍在火炮支援之下，「用導引航空炸彈」對位於哈爾科夫市東北的沃爾臣斯克進行猛烈轟炸，俄軍小型「偵察小組」隨後據報在多個位置越境挺進。

沃爾臣斯克當地軍政長官表示，該鎮已從當天凌晨開始受到了猛烈攻擊，平民正在進行疏散。席尼胡波夫指出，約3000人住在沃爾臣斯克，至少1人死亡、另外5人受傷。

烏克蘭國防部指出，「凌晨5時左右，在裝甲車的掩護下，敵軍企圖攻破我軍防線。截至目前，這些攻擊已被擊退，不同強度的戰鬥仍在繼續」。官員補充，平民正在撤出沃爾臣斯克地區，而增援的預備部隊則在挺進。