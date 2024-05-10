我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FBI警告 詐騙者瞄準中國留學生作案

郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤

開闢新戰線？烏克蘭稱擊退俄軍在東北部的越境侵攻

編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭救援人員10日努力撲滅東北部哈爾科夫地區私人建築遭夜間飛彈打擊現場的火事。歐新社
烏克蘭救援人員10日努力撲滅東北部哈爾科夫地區私人建築遭夜間飛彈打擊現場的火事。歐新社

烏克蘭10日表示，俄羅斯軍隊在東北部哈爾科夫州發動越境入侵與試圖攻破防線後，烏軍已經擊退了俄軍裝甲部隊的攻擊。

BBC報導，哈爾科夫州長席尼胡波夫（Oleh Syniehubov）表示，俄軍偵察小組曾試圖滲透邊境，又稱「沒有一公尺淪陷」。澤倫斯基總統則指出，「俄羅斯在哈爾科夫地區發動了新一波反攻行動」，已經「跟我們的部隊、軍旅與大砲」交戰，但指一場激烈的戰鬥正在進行之中。

烏軍指揮官一直預期俄軍的夏季攻勢有一段時間，甚至有可能企圖占領州府哈爾科夫市。但官員堅定認為，俄羅斯沒有執行這種作戰的資源。烏克蘭反假消息中心主任柯瓦倫科（Andri Kovalenko）就說，俄羅斯擁有激化邊境地區局勢的資源，但沒有占領烏克蘭第二大城哈爾科夫市的能力。

一位烏軍高層消息人士稍早向路透表示，俄軍已向烏克蘭東北部哈爾科夫州的沃爾臣斯克（Vovchansk）附近推進了一公里。烏克蘭的報告顯示，在烏軍發動一系列跨境攻擊後，俄軍正試圖為俄羅斯聯邦的別爾哥羅德州建立10公里的緩衝區，10日的小規模越境侵攻則是形成了烏軍熟悉、卻讓他們不安的攻擊軸心。

根據烏克蘭國防部的報告，此次戰鬥始於俄軍在火炮支援之下，「用導引航空炸彈」對位於哈爾科夫市東北的沃爾臣斯克進行猛烈轟炸，俄軍小型「偵察小組」隨後據報在多個位置越境挺進。

沃爾臣斯克當地軍政長官表示，該鎮已從當天凌晨開始受到了猛烈攻擊，平民正在進行疏散。席尼胡波夫指出，約3000人住在沃爾臣斯克，至少1人死亡、另外5人受傷。

烏克蘭國防部指出，「凌晨5時左右，在裝甲車的掩護下，敵軍企圖攻破我軍防線。截至目前，這些攻擊已被擊退，不同強度的戰鬥仍在繼續」。官員補充，平民正在撤出沃爾臣斯克地區，而增援的預備部隊則在挺進。

烏克蘭 俄羅斯 國防部

上一則

英外相卡麥隆演說再提俄中威權軸心 籲西方勇敢行動

下一則

赴日必備「行動西瓜卡」大當機 可能是網路攻擊

延伸閱讀

烏2上校疑涉俄暗殺陰謀 澤倫斯基簽令開除局長

烏2上校疑涉俄暗殺陰謀 澤倫斯基簽令開除局長
二戰勝利日閱兵 普亭嗆西方：核武隨時戒備

二戰勝利日閱兵 普亭嗆西方：核武隨時戒備

烏克蘭彌補戰耗 國會「有條件」允許囚犯從軍

烏克蘭彌補戰耗 國會「有條件」允許囚犯從軍
涉配合俄國密謀暗殺澤倫斯基 烏克蘭2安全官員被捕

涉配合俄國密謀暗殺澤倫斯基 烏克蘭2安全官員被捕

熱門新聞

英國凱特王妃3月宣布罹癌後持續靜養，丈夫威廉王子細心陪伴在側。(美聯社)

凱特王妃罹癌後持續靜養 密友造型師曝：夫妻倆正經歷地獄般折磨

2024-05-03 22:57
(取自Threads)

錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」

2024-05-04 16:02
印度警察總長古普塔（Ravi Gupta）夫婦，因為搭乘新加坡航空商務艙時，椅子的電動後仰功能估障，讓他們抱怨形同由商務艙旅客淪為經濟艙乘客。圖為新航中程航線商務艙示意圖。 圖／擷自新航官網

無法躺 商務艙淪為經濟艙？印警察總長告倒全球最佳航空

2024-05-02 14:25
威廉（左）與哈利目前的關係還處在冰凍期，沒有直接對話，暫時無法回溫。（路透資料照片）

英皇室專家揭露勁爆真相：威廉其實嫉妒哈利 為了這點

2024-05-03 11:32
2024年全球百大富有國家或地區排名出爐，台灣名列第14，領先日韓。（歐新社）

2024年全球百大富國排名 冠軍是這國 美排第9

2024-05-08 12:14
凱特（右）身為未來英國王后，要承擔的壓力和勤務分量很重。（路透資料照片）

凱特王妃抗癌超煎熬？友人驚曝：看了很心碎、像走在地獄

2024-05-05 00:41

超人氣

更多 >
「牠本來就沒人要」小狗被扔下車 心碎追車引熱議

「牠本來就沒人要」小狗被扔下車 心碎追車引熱議
華女健完身洗澡 更衣室財物被偷空 車也被開走

華女健完身洗澡 更衣室財物被偷空 車也被開走
「天上人間」前老闆覃輝獲刑7個月 判刑後被遞解出境

「天上人間」前老闆覃輝獲刑7個月 判刑後被遞解出境
4星座周末迎好運 巨蟹獲意外收入、他將完成不可能的任務

4星座周末迎好運 巨蟹獲意外收入、他將完成不可能的任務
世說新聞╱起底走線人公寓 1房12人 房東年入百萬

世說新聞╱起底走線人公寓 1房12人 房東年入百萬