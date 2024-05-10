開闢新戰線？烏克蘭稱擊退俄軍在東北部的越境侵攻
烏克蘭10日表示，俄羅斯軍隊在東北部哈爾科夫州發動越境入侵與試圖攻破防線後，烏軍已經擊退了俄軍裝甲部隊的攻擊。
BBC報導，哈爾科夫州長席尼胡波夫（Oleh Syniehubov）表示，俄軍偵察小組曾試圖滲透邊境，又稱「沒有一公尺淪陷」。澤倫斯基總統則指出，「俄羅斯在哈爾科夫地區發動了新一波反攻行動」，已經「跟我們的部隊、軍旅與大砲」交戰，但指一場激烈的戰鬥正在進行之中。
烏軍指揮官一直預期俄軍的夏季攻勢有一段時間，甚至有可能企圖占領州府哈爾科夫市。但官員堅定認為，俄羅斯沒有執行這種作戰的資源。烏克蘭反假消息中心主任柯瓦倫科（Andri Kovalenko）就說，俄羅斯擁有激化邊境地區局勢的資源，但沒有占領烏克蘭第二大城哈爾科夫市的能力。
一位烏軍高層消息人士稍早向路透表示，俄軍已向烏克蘭東北部哈爾科夫州的沃爾臣斯克（Vovchansk）附近推進了一公里。烏克蘭的報告顯示，在烏軍發動一系列跨境攻擊後，俄軍正試圖為俄羅斯聯邦的別爾哥羅德州建立10公里的緩衝區，10日的小規模越境侵攻則是形成了烏軍熟悉、卻讓他們不安的攻擊軸心。
根據烏克蘭國防部的報告，此次戰鬥始於俄軍在火炮支援之下，「用導引航空炸彈」對位於哈爾科夫市東北的沃爾臣斯克進行猛烈轟炸，俄軍小型「偵察小組」隨後據報在多個位置越境挺進。
沃爾臣斯克當地軍政長官表示，該鎮已從當天凌晨開始受到了猛烈攻擊，平民正在進行疏散。席尼胡波夫指出，約3000人住在沃爾臣斯克，至少1人死亡、另外5人受傷。
烏克蘭國防部指出，「凌晨5時左右，在裝甲車的掩護下，敵軍企圖攻破我軍防線。截至目前，這些攻擊已被擊退，不同強度的戰鬥仍在繼續」。官員補充，平民正在撤出沃爾臣斯克地區，而增援的預備部隊則在挺進。
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