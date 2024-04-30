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波羅的海3國示警：俄擾GPS恐致空難

編譯中心／綜合29日電

兩架芬蘭班機日前因導航訊號干擾而被迫中途折返，波羅的海三國外交部長警告，俄羅斯干擾全球衛星定位系統（GPS）恐導致空難。

金融時報報導，愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛外長都在上周末分別示警，指出遍及波羅的海區域的GPS干擾已經構成危險。這類干擾現象近幾周呈現增加趨勢。

芬蘭航空公司兩架班機本月25日、26日，原定自芬蘭首都赫爾辛基飛至愛沙尼亞第二大城市塔爾圖，然而由於GPS干擾，這兩架班機被迫掉頭返回芬蘭。

立陶宛外長藍斯柏吉斯說：「當你在夜間駕駛，如果有人關掉你的車頭燈，這是非常危險的事情。如今波羅的海區域靠近俄羅斯邊境的狀況，其危險性之高已不容忽視。」

愛沙尼亞外長薩克納表示：「我們認為GPS的狀況，是俄羅斯敵對活動的一部分。我們絕對會與盟邦討論這個問題。」

拉脫維亞外長布雷澤說：「我們嚴肅看待這些事件。」

根據專家，近幾個月有數以萬計民航班機受到GPS干擾影響。執行干擾難度不高，且所需設備相對便宜。

沒有國家承認是自己所為。不過該區域官員指出，俄羅斯無疑是幕後黑手，在其本土及加里寧格勒從事干擾活動。

一名官員表示，俄羅斯此舉可能是試圖保護其飛地加里寧格勒不被烏克蘭無人機襲擊。加里寧格勒位於波蘭與立陶宛之間，與俄國本土不相連。

GPS專家戈瓦德表示，「發生事故的可能性正在提高」，儘管有備用系統，機組人員接受的訓練仍以使用GPS為主，沒有GPS會導致「飛航效率及安全性降低」。

俄羅斯 立陶宛 加里寧格勒

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