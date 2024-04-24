我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現

兩外孫患罕見病 南加州華裔祖母不離不棄20年

拜登一簽署援外預算 對烏克蘭軍援旋即出庫

記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統拜登簽署援助烏克蘭、以色列、台灣的預算案，並表示幾個小時內就會啟動軍援，對烏克蘭運送防空武器、火砲彈藥、飛彈和裝甲車。(歐新社)
美國總統拜登簽署援助烏克蘭、以色列、台灣的預算案，並表示幾個小時內就會啟動軍援，對烏克蘭運送防空武器、火砲彈藥、飛彈和裝甲車。(歐新社)

美國總統拜登24日簽署援助烏克蘭、以色列和台灣共950億美元的預算案，他表示，這將對美國的夥伴提供重要的幫助，也是投資美國國安，讓美國和全球都更加安全；若俄羅斯在烏克蘭贏得勝利，下一步就可能直接攻擊北約（NATO）盟友。

拜登表示，美國幾個小時內就會啟動軍援，對烏克蘭運送防空武器、火砲彈藥、飛彈和裝甲車。

國防部在追加預算生效後，首波公布對烏克蘭的援助共10億美元，包含RIM-7海麻雀防空飛彈、AIM-9響尾蛇空對空飛彈、刺針防空飛彈、拖式飛彈、海馬士火箭系統彈藥、155釐米與105釐米砲彈，以及各式戰車。

白宮去年10月就提出追加預算的要求，呼籲國會通過對烏克蘭的援助，國會花了幾個月審議，期間中東地區爆發衝突，讓法案前景更加複雜。

如今終於通過，拜登說，以前總統川普為首的「讓美國再度偉大」（MAGA）共和黨人數月來封殺這些援助預算，烏克蘭早已用光彈藥；俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的友人伊朗、北韓和中國大陸則源源不絕地供應無人機、彈道飛彈，並協助提高俄國的國防生產。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）刻正訪問中國大陸，美方預告，布林肯將直接要求中方不得援助俄國國防工業。

路透和政治新聞Politico同日報導，美國幾周前就悄悄送MGM-140陸軍戰術飛彈系統到烏克蘭，烏克蘭17日兩度使用這套系統，分別針對克里米亞半島俄羅斯機場，以及位於烏克蘭東南部的俄羅斯軍隊。

路透引述美國官員說法報導，美國原先還在考慮是否提供MGM-140，因俄對烏採用北韓提供的長程彈道飛彈，以及俄國鎖定烏國基礎設施，讓美國改變心意；官員補充，美方提供MGM-140的計畫包含在拜登上月12日批准對烏克蘭3億美元援助案中。

拜登表示，若普亭在烏克蘭取得勝利，下一步就會將軍隊開入北約盟國，依照北約的集體防禦承諾，美國將被普亭拖入歐洲戰場；對美國和北約來說，現在就是歷史時刻。

拜登細數從包裹法案受惠的烏克蘭、以色列，以及對加薩走廊的人道援助，唯獨沒有提到台灣，僅以「印太地區盟友和夥伴」揭過。

烏克蘭 拜登 預算

上一則

德國情報機構警告企業別太天真 應警惕中國工業間諜

下一則

美日提安理會決議案籲勿部署太空核武 俄國否決：荒謬且政治化

延伸閱讀

布林肯抵達上海 中國派遣上海外事辦主任接機

布林肯抵達上海 中國派遣上海外事辦主任接機
拜登簽署美援烏克蘭以色列台灣法案 承諾馬上援烏

拜登簽署美援烏克蘭以色列台灣法案 承諾馬上援烏
拜登將簽援烏案 烏議員憂首批美援軍備延宕、不符優先需求

拜登將簽援烏案 烏議員憂首批美援軍備延宕、不符優先需求
美國會TikTok出售法案過關 這十家中企也受關注

美國會TikTok出售法案過關 這十家中企也受關注

熱門新聞

伊朗軍事高官警告，若核設施遭到以色列襲擊，伊朗將立即對以方進行對應打擊。圖為伊朗民眾上街焚燒以色列國旗。(美聯社)

以色列回擊 美官員證實：以色列飛彈擊中伊朗境內據點

2024-04-18 22:02
東京迪士尼樂園。(中央社)

日1家3口靠股東優待免費吃喝玩樂7年：堅持到人生結束

2024-04-19 14:59
梅根（右）很早就說過跟凱特之間不用只能對立。（路透資料照片）

網友看膩宮鬥了？「梅根與凱特和平共處」成為新流行

2024-04-20 11:29
以色列19日上午對伊朗發動報復行動，以飛彈攻擊伊朗空軍基地及核子計畫中心伊斯法罕市。（路透）

以色列對伊朗發動報復行動 最新發展在這

2024-04-19 12:17
巴西一名女子遭控用輪椅推著已斷氣的叔叔，前往銀行領取貸款。（截圖自X）

巴西女推叔叔遺體進銀行領貸款「扶頭抓筆」露餡 行員秒報警

2024-04-18 04:22
1艘擠滿約110名偷渡客的小船在英吉利海峽發生意外，包含1名孩童在內共5人溺斃。（美聯社）

英將遣送非法移民至盧安達 這3國也把難民送海外

2024-04-24 02:29

超人氣

更多 >
斷訊5個月「旅行家1號」復活 46歲最遠太空船傳回訊號

斷訊5個月「旅行家1號」復活 46歲最遠太空船傳回訊號
預知死亡、和空氣握手 安寧病房護士分享安寧病人臨終前六大現象

預知死亡、和空氣握手 安寧病房護士分享安寧病人臨終前六大現象
逛Costco如尋寶 6個小秘密藏驚喜

逛Costco如尋寶 6個小秘密藏驚喜
淡出螢光幕近6年 72歲張菲最新近況曝光

淡出螢光幕近6年 72歲張菲最新近況曝光
「香江第一美人」保養祕方奏效 61歲樣貌令人讚嘆

「香江第一美人」保養祕方奏效 61歲樣貌令人讚嘆