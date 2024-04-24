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消息人士：烏克蘭安全局無人機襲擊俄國2儲油設施

中央社基輔24日綜合外電報導
烏克蘭安全局（SBU）昨夜出動無人機空襲俄羅斯西部摩稜斯克州（Smolensk）的儲油設施。路透
烏克蘭安全局（SBU）昨夜出動無人機空襲俄羅斯西部摩稜斯克州（Smolensk）的儲油設施。路透

烏克蘭首都基輔（Kyiv）國防消息人士今天證實，烏克蘭安全局（SBU）昨夜出動無人機空襲俄羅斯西部的儲油設施，為該國意圖打擊俄軍後勤採取的最新空襲行動。

法新社報導，烏克蘭過去數週已加強空襲俄國能源設施，盼能抑制俄國攻打烏克蘭城市或在東部工業區取得更多斬獲的能力。

俄羅斯西部斯摩稜斯克州（Smolensk）和利佩茨克州（Lipetsk）當地官員率先披露這些空襲行動，並譴責烏克蘭操控無人機在能源設施引發火勢。

斯摩稜斯克州州長阿諾欣（Vasily Anokhin）在稍後一則社群平台貼文說，「火勢已控制在局部範圍內，沒有從這些設施往外蔓延的風險」。

他發布頭戴消防安全帽的救難人員在現場滅火的一些影像，現場升起滾滾濃煙，他強調現場無人傷亡。

利佩茨克州州長阿爾塔莫諾夫（Igor Artamonov）則宣布，另一起無人機攻擊鎖定設有冶金和製藥基地的該州。

路透社引述烏克蘭情報消息人士報導，烏克蘭安全局昨夜派出無人機襲擊俄羅斯石油公司（Rosneft）位於斯摩稜斯克州的2座儲油設施。

消息人士指出，這些儲油設施裝有2萬6000立方公尺燃料，這場攻擊引發大火，現場人員被迫撤離。

他們還說：「烏克蘭安全局持續有效破壞為身在烏國的俄軍提供燃料的軍事設施及後勤。這些設施不管是現在或者未來，依然是我們絕對合法的攻擊目標。」

烏克蘭安全局（SBU）昨夜出動無人機空襲俄羅斯西部摩稜斯克州（Smolensk）...
烏克蘭安全局（SBU）昨夜出動無人機空襲俄羅斯西部摩稜斯克州（Smolensk）的儲油設施。路透

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