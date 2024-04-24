消息人士：烏克蘭安全局無人機襲擊俄國2儲油設施

烏克蘭安全局（SBU）昨夜出動無人機空襲俄羅斯西部摩稜斯克州（Smolensk）的儲油設施。路透

烏克蘭 首都基輔（Kyiv）國防消息人士今天證實，烏克蘭安全局（SBU）昨夜出動無人機空襲俄羅斯 西部的儲油設施，為該國意圖打擊俄軍後勤採取的最新空襲行動。

法新社報導，烏克蘭過去數週已加強空襲俄國 能源設施，盼能抑制俄國攻打烏克蘭城市或在東部工業區取得更多斬獲的能力。

俄羅斯西部斯摩稜斯克州（Smolensk）和利佩茨克州（Lipetsk）當地官員率先披露這些空襲行動，並譴責烏克蘭操控無人機在能源設施引發火勢。

斯摩稜斯克州州長阿諾欣（Vasily Anokhin）在稍後一則社群平台貼文說，「火勢已控制在局部範圍內，沒有從這些設施往外蔓延的風險」。

他發布頭戴消防安全帽的救難人員在現場滅火的一些影像，現場升起滾滾濃煙，他強調現場無人傷亡。

利佩茨克州州長阿爾塔莫諾夫（Igor Artamonov）則宣布，另一起無人機攻擊鎖定設有冶金和製藥基地的該州。

路透社引述烏克蘭情報消息人士報導，烏克蘭安全局昨夜派出無人機襲擊俄羅斯石油公司（Rosneft）位於斯摩稜斯克州的2座儲油設施。

消息人士指出，這些儲油設施裝有2萬6000立方公尺燃料，這場攻擊引發大火，現場人員被迫撤離。