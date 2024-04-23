我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時薪法生效前 加州速食店商品漲7% 全美最高

NBA／最多落後湖人20分 金塊穆雷跳投絕殺完成大逆轉

英相蘇納克訪波蘭 宣布加碼軍援烏克蘭6億美元

中央社／倫敦23日專電
英國首相蘇納克（右）23日展開波蘭訪問行程，將宣布加碼軍援烏克蘭5億英鎊，以及提供新一輪大規模援烏軍備，包含逾1600枚飛彈。（中央社）
英國首相蘇納克（右）23日展開波蘭訪問行程，將宣布加碼軍援烏克蘭5億英鎊，以及提供新一輪大規模援烏軍備，包含逾1600枚飛彈。（中央社）

英國首相蘇納克今天訪問波蘭，將宣布加碼軍援烏克蘭5億英鎊（約6億美元），以及提供新一輪援烏軍備，是英國歷來軍援烏克蘭單筆最大規模，包括逾1600枚飛彈。

蘇納克（Rishi Sunak）曾於今年1月訪烏期間，宣布英國已為4月開始的2024至2025財政年度編列25億英鎊軍援烏克蘭預算，金額是2022年2月俄羅斯全面侵略烏克蘭以來最高。他今天宣布加碼5億英鎊，相當於將英國本年度軍援烏克蘭預算拉高至30億英鎊。

首相府表示，新增軍援預算將用於加速供應烏克蘭急需的彈藥、防空系統、無人機，以及工程技術支援。相關支出也有助強化英國軍工業供應鏈。

此外，英國將供應烏克蘭一系列有助海、陸、空防衛的軍備，包括近海突擊艇（ORC）、蛙人輸送艇等總計60艘船艇及槍砲；超過1600枚打擊型及防空飛彈；裝甲車、全地形車（ATV）等逾400輛陸戰載具；以及近400萬發小型武器彈藥。

英國另將增援「暴風之影」（Storm Shadow）長程巡弋飛彈，但未透露數量。

首相府指出，烏克蘭正面臨「生存威脅」。

蘇納克說，協助烏克蘭抵禦俄羅斯的野蠻企圖，對英國及整個歐洲的安全至關重要。若俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）得以在對烏克蘭的侵略戰爭稱勝，他絕不會在波蘭邊界止步。

波蘭與烏克蘭接壤，且是北大西洋公約組織（NATO）成員國。根據北約章程，成員國之間有集體防衛義務。

英國首相府表示，在波蘭首都華沙（Warsaw），蘇納克將與總理圖斯克（Donald Tusk）討論兩國持續深化的安全防衛和貿易投資關係，兩人將與北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）就歐洲安全及援烏事務舉行會談。

這是2022年10月就任首相的蘇納克首次與去年12月接任總理的圖斯克進行實體會晤。

首相府表示，會談擬觸及的議題包括英國有意為明年在波蘭一帶的北約空中偵巡任務部署一個「颱風」（Typhoon）戰機中隊，以及英國擬將出口信貸局（UKEF）可用於波蘭投資貿易案的資金提高至目前的3倍，由500萬拉升至1500萬英鎊，以支持英國企業擴大與波蘭合作。

據英國官方統計，英波雙邊貿易額在過去10年翻倍，一年已達306億英鎊。英國企業目前在波蘭的競標案總金額達50億英鎊，領域橫跨能源、國防、健康照護、基礎設施等。

首相府預告，結束波蘭行程後，蘇納克將轉往德國，與總理蕭茲（Olaf Scholz）會晤。這是蘇納克擔任首相以來，首次訪德。

另一方面，英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）正巡迴訪問塔吉克、吉爾吉斯、烏茲別克、土庫曼、哈薩克等中亞國家，以及蒙古。他是自1997年以來，首位訪問塔吉克、吉爾吉斯和土庫曼，也是近10多年來，首位訪問蒙古的英國外交大臣。

中亞各國往往被視為「俄羅斯後院」，但自俄烏戰爭爆發以來，也嘗試在政治和安全事務與莫斯科保持一定距離。英國則試圖在經貿投資、安全防衛、文化教育、科技研發等領域，向中亞各國提供俄羅斯以外的選項。

英國外交部指出，卡麥隆的出訪凸顯英國力圖增進與中亞各國及蒙古的接觸往來。

外交部以「關鍵」（pivotal）形容該區域，並稱現在是推進英國價值觀、建構與該區域的地緣政治關係，以及為該區域和英國民眾提供新機會的重要時機。

出訪期間，卡麥隆將與各國領袖會談，擬觸及的議題包括制裁規避、反恐、人權、氣候變遷。中亞各國是俄羅斯規避制裁慣用的轉運地。

英國外交部表示，卡麥隆將宣布英國擬在未來3年為中亞提供新一輪總額達5000萬英鎊的發展建設基金。

此外，英國政府獎學金（Chevening Scholarships）將加倍提供資金，擴大支持中亞青年赴英國大學院校學習。英國文化協會（British Council）則首度為中亞「量身打造」英語教學資源，包括可供整個區域在地英語教師使用的網路資源。

英國外交部指出，相關措施有助提升中亞青年在全球的個人發展機會，而在經貿、科技等領域加強合作，則有助中亞各國在追求國家發展與經濟成長之際，保有得來不易的主權與自主性。

烏克蘭 俄羅斯 預算

上一則

全球去年軍費2.4兆創新高 除了歐洲這2地增幅最大

延伸閱讀

因應俄國擴大軍備 波蘭稱準備好配合北約部署核武

因應俄國擴大軍備 波蘭稱準備好配合北約部署核武
英國外相卡麥隆：以色列已決定報復伊朗

英國外相卡麥隆：以色列已決定報復伊朗
助以烏有雙標？英外長：避免北約跟俄軍交戰

助以烏有雙標？英外長：避免北約跟俄軍交戰
英外相卡麥隆：香港基本法23條立法恐違國際人權法

英外相卡麥隆：香港基本法23條立法恐違國際人權法

熱門新聞

皇室特派員大讚威廉（左）與凱特有自然的溫暖和讓人易於親近的魔力。（路透資料照片）

凱特在英國就是受寵 皇室特派員譏諷梅根只有一號表情

2024-04-15 10:13
伊朗軍事高官警告，若核設施遭到以色列襲擊，伊朗將立即對以方進行對應打擊。圖為伊朗民眾上街焚燒以色列國旗。(美聯社)

以色列回擊 美官員證實：以色列飛彈擊中伊朗境內據點

2024-04-18 22:02
喬治亞國會議場15日上演全武行，執政黨議員迪納瑞茲(Mamuka Mdinaradze)在台上發言時，一名反對黨議員衝上前朝他的頭部揮了一拳。(擷自YouTube@Sky News Australia)

喬治亞國會上演全武行 親俄議員被一拳毆飛

2024-04-16 17:05
澳洲雪梨一處大型商場13日發生隨機砍人事件釀6死。(歐新社)

雪梨隨機砍死6人疑鎖定女性 凶嫌父母認是「怪物」揭厭女關鍵

2024-04-15 20:50
東京迪士尼樂園。(中央社)

日1家3口靠股東優待免費吃喝玩樂7年：堅持到人生結束

2024-04-19 14:59
CNN分析，伊朗於當地時間13日對以色列發動空襲，看似是災難性戰爭的開端，實際上是「演一場最壯觀的戲」。圖為以色列鐵穹系統攔截伊朗飛彈畫面。(新華社)

演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」

2024-04-14 22:10

超人氣

更多 >
財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方

財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方
刷牙後這個小動作 更能保護牙齒

刷牙後這個小動作 更能保護牙齒
田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾

田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾
雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？

雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？
汽車保險大漲 小心恐藏3種不必要費用

汽車保險大漲 小心恐藏3種不必要費用