我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷灣區租金貴、開銷高 但生活品質加州最好

神秘中國超級富豪 斥資1.1億 連買南加兩豪宅

俄攻烏東重鎮受挫 烏軍仍牢牢掌握西夫雅爾

編譯中心／綜合21日電
戰略地位重要的小鎮西夫雅爾被指目前仍在烏克蘭守軍手中；圖為烏克蘭志願軍在基輔集會。（歐新社）
戰略地位重要的小鎮西夫雅爾被指目前仍在烏克蘭守軍手中；圖為烏克蘭志願軍在基輔集會。（歐新社）

俄軍一直在烏東頓內次克州發動攻勢，試圖奪取戰略地位十分重要的小鎮西夫雅爾（Chasiv Yar），但是英國政府21日表示，俄軍在小鎮周邊地區「只有一點點緩慢的進展」，西夫雅爾目前仍然牢牢掌握在烏克蘭守軍手中。

新聞周刊報導說，西夫雅爾雖小，但對烏克蘭部隊在整個烏東地區的防線至關重要，因此也才會成為俄軍一個志在必得的主要攻擊目標。

烏克蘭武裝部隊總司令亞歷山大·瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）中將先前曾表示，俄軍希望在今年5月9日之前奪取西夫雅爾。

美國戰爭研究所（ISW）本月稍早作出的評估稱，奪取西夫雅爾將「讓俄羅斯得以攻擊烏克蘭腹地戰略地位十分重要的堡壘城市」。

新聞周刊說，所謂堡壘城市是指前線以西烏克蘭守軍陣地一系列城鎮和居民點，包括斯洛維揚斯克、克拉瑪托爾斯克、德魯日基夫卡以及康斯坦丁尼夫卡。這些城鎮距離前線的距離在11至29公里之間。

美國戰爭研究所指出，俄軍如果奪取了西夫雅爾就有可能將距離前線大約11公里的康斯坦丁尼夫卡分割包圍，重創頓內次克州「烏克蘭防線的支柱」。烏克蘭軍方曾經警告說，俄軍一旦奪取了西夫雅爾，就可能隨即向克拉瑪托爾斯克和斯洛維揚斯克方向擴大戰果。

美國眾議院甫通過一項向烏克蘭提供610億美元軍援的議案，大大鼓舞了烏克蘭的士氣，不過，根據美國戰爭研究所的估計，烏軍急需的軍援要真得運送到戰場上可能還需要好幾個星期，而要對戰局產生影響可能還需要更長的時間。

烏克蘭總統澤倫斯基對美國眾議院通過軍援烏克蘭的議案表示歡迎，但他同時呼籲美國參議院也盡快對這項議案進行表決投票，然後迅速完成立法程序，早日將烏克蘭急需的武器裝備輸送到烏軍手中。

另據香港HKT報導，烏克蘭海軍表示，21日上午對位於克里米亞塞瓦斯托波爾的俄羅斯黑海艦隊救援艦「科姆納」號實施打擊，導致這艘艦艇癱瘓。

發言人說，俄方這艘艦艇具體損毀程度有待核實，但很明顯已經無法執行任務，發言人又說，烏克蘭會繼續進行打擊行動，直到俄羅斯的艦艇離開克里米亞。

塞瓦斯托波爾官員說，俄軍當天擊退了針對港口一艘艦艇的導彈襲擊，又指有掉落的導彈碎片引起一場小火，但很快已經撲滅。

「科姆納」號建成於1913年，是用於打撈沉船的救援艦，被認為是世界上歷史最悠久但仍然可執行戰鬥任務的艦艇。

烏克蘭 俄羅斯 克里米亞

上一則

日相靖國神社供奉祭品 中韓表失望 指「褻瀆歷史正義」

下一則

以被控夜襲殺婦孺 孕婦喪命剖腹生女 至少13孩童遇害

延伸閱讀

基輔再獲美援士氣大振 俄稱奪下烏東前線重鎮附近

基輔再獲美援士氣大振 俄稱奪下烏東前線重鎮附近
俄稱轟炸機故障墜毀 烏領功：首度擊落

俄稱轟炸機故障墜毀 烏領功：首度擊落
BBC估計 逾5萬俄軍在烏克蘭戰死

BBC估計 逾5萬俄軍在烏克蘭戰死
北約示警：俄「水下複合戰」企圖擾亂歐美經濟 危及10億人安全

北約示警：俄「水下複合戰」企圖擾亂歐美經濟 危及10億人安全

熱門新聞

皇室特派員大讚威廉（左）與凱特有自然的溫暖和讓人易於親近的魔力。（路透資料照片）

凱特在英國就是受寵 皇室特派員譏諷梅根只有一號表情

2024-04-15 10:13
CNN分析，伊朗於當地時間13日對以色列發動空襲，看似是災難性戰爭的開端，實際上是「演一場最壯觀的戲」。圖為以色列鐵穹系統攔截伊朗飛彈畫面。(新華社)

演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」

2024-04-14 22:10
伊朗軍事高官警告，若核設施遭到以色列襲擊，伊朗將立即對以方進行對應打擊。圖為伊朗民眾上街焚燒以色列國旗。(美聯社)

以色列回擊 美官員證實：以色列飛彈擊中伊朗境內據點

2024-04-18 22:02
喬治亞國會議場15日上演全武行，執政黨議員迪納瑞茲(Mamuka Mdinaradze)在台上發言時，一名反對黨議員衝上前朝他的頭部揮了一拳。(擷自YouTube@Sky News Australia)

喬治亞國會上演全武行 親俄議員被一拳毆飛

2024-04-16 17:05
雪梨西郊韋克利（Wakeley）15日晚間一名主教等多人在布道時遇刺受傷。（擷自YouTube@7NEWS Australia）

雪梨再傳多人遇刺 教堂內刺傷主教、4人接受治療

2024-04-15 08:50
澳洲雪梨一處大型商場13日發生隨機砍人事件釀6死。(歐新社)

雪梨隨機砍死6人疑鎖定女性 凶嫌父母認是「怪物」揭厭女關鍵

2024-04-15 20:50

超人氣

更多 >
中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外

中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外
中國富豪砸近39萬美元 帶家眷「潤」德國 至少350人涉案

中國富豪砸近39萬美元 帶家眷「潤」德國 至少350人涉案
最獲好評、得奧斯卡的「哥吉拉」 台灣還是看不到？

最獲好評、得奧斯卡的「哥吉拉」 台灣還是看不到？
一個時代的結束 摩根大通關閉華爾街分行

一個時代的結束 摩根大通關閉華爾街分行
亞裔婦產科醫 被控性侵家庭成員幼女長達6年

亞裔婦產科醫 被控性侵家庭成員幼女長達6年