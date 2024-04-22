俄攻烏東重鎮受挫 烏軍仍牢牢掌握西夫雅爾

戰略地位重要的小鎮西夫雅爾被指目前仍在烏克蘭守軍手中；圖為烏克蘭志願軍在基輔集會。（歐新社）

俄軍一直在烏東頓內次克州發動攻勢，試圖奪取戰略地位十分重要的小鎮西夫雅爾（Chasiv Yar），但是英國政府21日表示，俄軍在小鎮周邊地區「只有一點點緩慢的進展」，西夫雅爾目前仍然牢牢掌握在烏克蘭 守軍手中。

新聞周刊報導說，西夫雅爾雖小，但對烏克蘭部隊在整個烏東地區的防線至關重要，因此也才會成為俄軍一個志在必得的主要攻擊目標。

烏克蘭武裝部隊總司令亞歷山大·瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）中將先前曾表示，俄軍希望在今年5月9日之前奪取西夫雅爾。

美國戰爭研究所（ISW）本月稍早作出的評估稱，奪取西夫雅爾將「讓俄羅斯 得以攻擊烏克蘭腹地戰略地位十分重要的堡壘城市」。

新聞周刊說，所謂堡壘城市是指前線以西烏克蘭守軍陣地一系列城鎮和居民點，包括斯洛維揚斯克、克拉瑪托爾斯克、德魯日基夫卡以及康斯坦丁尼夫卡。這些城鎮距離前線的距離在11至29公里之間。

美國戰爭研究所指出，俄軍如果奪取了西夫雅爾就有可能將距離前線大約11公里的康斯坦丁尼夫卡分割包圍，重創頓內次克州「烏克蘭防線的支柱」。烏克蘭軍方曾經警告說，俄軍一旦奪取了西夫雅爾，就可能隨即向克拉瑪托爾斯克和斯洛維揚斯克方向擴大戰果。

美國眾議院甫通過一項向烏克蘭提供610億美元軍援的議案，大大鼓舞了烏克蘭的士氣，不過，根據美國戰爭研究所的估計，烏軍急需的軍援要真得運送到戰場上可能還需要好幾個星期，而要對戰局產生影響可能還需要更長的時間。

烏克蘭總統澤倫斯基對美國眾議院通過軍援烏克蘭的議案表示歡迎，但他同時呼籲美國參議院也盡快對這項議案進行表決投票，然後迅速完成立法程序，早日將烏克蘭急需的武器裝備輸送到烏軍手中。

另據香港HKT報導，烏克蘭海軍表示，21日上午對位於克里米亞 塞瓦斯托波爾的俄羅斯黑海艦隊救援艦「科姆納」號實施打擊，導致這艘艦艇癱瘓。

發言人說，俄方這艘艦艇具體損毀程度有待核實，但很明顯已經無法執行任務，發言人又說，烏克蘭會繼續進行打擊行動，直到俄羅斯的艦艇離開克里米亞。

塞瓦斯托波爾官員說，俄軍當天擊退了針對港口一艘艦艇的導彈襲擊，又指有掉落的導彈碎片引起一場小火，但很快已經撲滅。

「科姆納」號建成於1913年，是用於打撈沉船的救援艦，被認為是世界上歷史最悠久但仍然可執行戰鬥任務的艦艇。