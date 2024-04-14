烏軍總司令：俄目標5月9日前奪東部前線西夫雅爾鎮

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基14日稱，俄羅斯計畫在5月9日前占領烏克蘭東部前線城鎮西夫雅爾。圖為在西夫雅爾戰死的烏克蘭士兵，9日在烏克蘭首都基輔舉行告別式。(歐新社)

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基今天表示，俄羅斯 目標於5月9日前占領東部前線城鎮西夫雅爾，為目前攻勢集中東部的俄軍發起重要戰役爭奪掌控高地作好準備。

路透報導，5月9日俄羅斯「勝利日」（Victory Day）是紀念蘇聯在第二次世界大戰戰勝納粹 德國的日子，總統普亭 （Vladimir Putin）照例將主持在莫斯科紅場（Red Square）的閱兵。

俄羅斯迅速奪下位在巴赫姆特（Bakhmut）西邊、戰前人口1萬2200人的西夫雅爾鎮（Chasiv Yar），也將會凸顯基輔努力因應西方軍援遲緩之際，莫斯科在戰場上勢頭正盛。

瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）周末警告東部情勢已然惡化，他表示俄羅斯正將精力集中在巴赫姆特以西，試圖拿下西夫雅爾鎮，然後會再朝克拉莫托斯克巿（Kramatorsk）挺進。

他在加密通訊軟體Telegram上表示，烏軍在東部頓內次克州（Donetsk）暫時頂住俄軍攻勢，並且補強彈藥、無人機和電子戰裝置。

不過瑟爾斯基說：「考量俄羅斯軍事領導層已為軍隊設定於5月9日前奪下西夫雅爾的任務，這個威脅仍須受重視。」