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英美削減俄軍費財源 祭出限制金屬交易

編譯湯淑君／綜合13日電
美國和英國宣布對俄羅斯生產的鋁、銅和鎳金屬祭出新交易限制，對俄鋁打擊最大；圖為俄鋁​​冶煉廠。（路透）
美國和英國宣布對俄羅斯生產的鋁、銅和鎳金屬祭出新交易限制，對俄鋁打擊最大；圖為俄鋁​​冶煉廠。（路透）

美國和英國宣布，對俄羅斯生產的鋁、銅和鎳金屬祭出新的交易限制，設法限縮俄國軍費財源，但此舉可能在全球金屬市場激起漣漪效應。

路透報導，俄羅斯是鋁、銅與鎳的主要生產國。這項行動目的是在莫斯科持續入侵烏克蘭之際，中斷俄羅斯的出口收益，俄烏戰爭已造成數萬人死傷，並將數座城市炸成斷垣殘壁。

彭博資訊報導，新規定將禁止倫敦金屬交易所（LME）和芝加哥商業交易所（CME）接受俄羅斯新供應的金屬，適用於4月13日（含）後生產的鋁、銅和鎳。美國還禁止從俄羅斯進口這三種金屬。

這項制裁阻止不了俄羅斯繼續外銷這三種金屬，因為並沒有禁止非美籍個人或實體向俄購買銅、鎳或鋁。LME主導全球金屬訂價，但絕大多數金屬交易是在礦商、貿易商和製造商之間進行，無須進出LME倉庫。

不過，最新制裁可能影響LME金屬價格，進而牽動世界各地不計其數以LME為基準價格的合約。數月來，俄羅斯金屬大量湧入，已壓抑LME市場行情，鋁價首當其衝。新限制也可能影響貿易商買賣俄羅斯金屬的意願，因為許多業者把在LME交割視為必要條件。況且，有些合約訂有條款，註明若不能在LME交割，合約就無效。

這意味著，相對於其他產地，俄羅斯生產的鋁、銅和鎳折價求售幅度可能擴大，進而壓縮俄國收入，但同時俄國這三種金屬仍將持續流入全球市場，避免實施全面制裁可能對關鍵原物造成嚴重衝擊。俄羅斯2022年金屬出口總值250億美元，2023年萎縮至150億美元。

美國財政部長葉倫與英國財長杭特發表聯合聲明說：「我們將縮減俄羅斯的收益，同時保護夥伴與盟邦不受負面溢出效應影響。」

俄羅斯在鎳、鋁、銅全球產量的占比分別為6%、5%和4%，在LME倉庫中的占比（根據3月底數據）則是鎳36%、鋁91%、銅62%。

俄羅斯這三種金屬遭制裁，對俄羅斯鎳礦巨擘Norilsk Nickel與俄鋁（Rusal）打擊最大，也可能波及與俄鋁簽有長期合約的商品貿易商嘉能可（Glencore）。

俄軍入侵烏克蘭以來，交易圈看待俄羅斯金屬的立場歧見加深。西方制裁矛頭之前對準俄國石油、黃金以及為數眾多的官員與企業，但目前為止仍放過俄國大型工業金屬集團，讓他們外銷通路暢通無阻。

俄羅斯 俄國 烏克蘭

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