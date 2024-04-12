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美示警：再不援烏 俄砲彈優勢10比1

編譯中心／綜合11日電
烏克蘭扎波羅熱5日遭俄羅斯飛彈襲擊，一輛汽車被燒毀。（路透）
烏克蘭扎波羅熱5日遭俄羅斯飛彈襲擊，一輛汽車被燒毀。（路透）

美軍歐洲司令部司令卡沃里10日向國會警告，若美國不能批准後續對烏克蘭軍援，俄國「幾周內」將享有砲彈數量10比1的絕對優勢，俄烏戰爭已到決定性時刻，「此刻的重要性不言可喻；無法反擊的一方吃敗仗，當前風險極高。

華盛頓郵報報導，身為美國督導在歐軍事行動最高將領的卡沃里（Christopher Cavoli）於眾議院軍事委員會表示，若無後續美援，烏克蘭的砲彈與防空彈藥將耗盡。

美國有線電視新聞網（CNN）引述華盛頓戰爭研究所（ISW）專家史提潘年科（Kateryna Stepanenko）指出，俄軍目前在戰線多處發動攻勢，可能在測試烏軍防線弱點並讓守軍疲於奔命，為外傳的今夏攻勢做準備。

前線的烏克蘭各旅正苦撐，一面等盟國提供彈藥和防空武器，一面指望俄軍指揮官犯錯。目前烏軍陷入的砲彈數量劣勢起碼是1比5。

據英國國防部研判，俄國一個月能向前線補充3萬官兵，軍工產能也已開啟一天24小時不間斷模式，大量生產從戰車、無人機到導引炸彈各種裝備。美國副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）上周稱儘管損失慘重，俄國軍事已近乎徹底重組，讓他們能強化當前的攻勢。

CNN認為，在援烏武器數量與即時情報分享上，歐洲此刻既沒準備好也無法做到美國的程度。

美國新海芬大學（New Haven University）國家安全系副教授施密特（Matthew Schmidt）告訴CNN：「現在北約頂多只能幫烏克蘭穩住陣腳，無法實質扭轉（戰況），唯一的變因是俄國犯重大錯誤。然而指望敵人自己搞砸從不是好策略。」

另據中央社引述法新社報導，瑞士預定6月中旬為烏克蘭主辦一場高層級和平會議，但稱俄羅斯「不會出席」。克里姆林宮11日表示，除非有俄羅斯參加，否則這場和平會議「毫無意義」。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說道：「我們說過很多次，沒有俄羅斯參與的（和平）會談進程根本毫無意義。」

烏克蘭和多達100個國家將於6月15日至16日與會，地點在瑞士中部城市琉森（Lucerne）附近的布爾根施托克（Burgenstock）豪華度假勝地。

瑞士總統阿姆赫德（Viola Amherd）宣布她將主辦這場和平會議，但也坦言「我們不會在這次會議上簽署和平計畫…但我們希望啟動這個進程」。

美軍歐洲司令部司令卡沃里。(歐新社)
美軍歐洲司令部司令卡沃里。(歐新社)

烏克蘭 俄國 俄羅斯

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