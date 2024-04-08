我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

搶看日全食 直播看這裡

日全食最後行前通知：如何用手機拍出奇蹟美照？

烏克蘭：俄國襲札波羅熱州釀3死 否認攻擊核電廠

中央社基輔8日綜合外電報導
札波羅熱核電廠官員表示，受到一系列前所未有的無人機攻擊。圖為無人機殘骸。路透
札波羅熱核電廠官員表示，受到一系列前所未有的無人機攻擊。圖為無人機殘骸。路透

烏克蘭南部札波羅熱州長費多羅夫表示，俄羅斯今天發動的攻擊造成3人死亡，這是該州連續第2天遭到致命襲擊。俄國則指控，烏克蘭昨天3度攻擊札波羅熱核電廠，危及核能安全。

費多羅夫（Ivan Fedorov）在社群媒體寫道，札波羅熱州（Zaporizhzhia）的「波洛希夫斯基區（Pologivskyi ）有3人死亡、3人受傷」。

法新社報導，這個鄉村地區遭受攻擊前一天，俄國對城鎮古利亞波勒（Gulyaipole）發動的襲擊已造成3人死亡。

他說，俄國部隊過去24小時內，對札波羅熱州8個人口稠密的地區發動「357次」攻擊。

另一方面，俄國表示烏克蘭昨天3度攻擊俄國部隊控制的札波羅熱核電廠，但基輔當局表示與這些襲擊無關。

路透報導，在札波羅熱核電廠現場派有專家的國際原子能總署（IAEA）表示，這是這座歐洲最大核電廠自2022年11月以來，首次成為直接攻擊目標，並稱這次攻擊已危及核能安全。

俄國部隊2022年全面入侵烏克蘭不久後便占領札波羅熱核電廠。莫斯科和基輔當局多次指責對方冒著發生核災事故的風險攻擊這座核電廠。

俄羅斯國營核子企業（Rosatom）表示，烏克蘭軍方昨天以無人機對核電廠發動3次攻擊，先是在餐廳附近造成3人受傷，接著又襲擊貨物裝卸區和6號反應爐上方的圓頂。

俄羅斯國營核子企業指出：「札波羅熱核電廠受到一系列前所未有的無人機攻擊，直接威脅到核電廠的安全。」

烏克蘭國防部情報總局（HUR MOU）發言人烏索夫（Andriy Usov）表示，基輔當局與針對核電廠的襲擊無關，並暗示這可能是俄國自導自演。

俄國 烏克蘭 札波羅熱核電廠

上一則

梵蒂岡不贊成同性戀入罪 重申反對變性和代孕

下一則

菲拉攏三國南海演習 中專家：狐假虎威 搬石頭砸自己腳

延伸閱讀

俄：烏克蘭襲擊札波羅熱核電廠反應爐頂部

俄：烏克蘭襲擊札波羅熱核電廠反應爐頂部
俄國密集空襲 澤倫斯基稱防空飛彈庫存恐耗盡

俄國密集空襲 澤倫斯基稱防空飛彈庫存恐耗盡
俄羅斯砲擊札波羅熱前線村莊 烏克蘭官員：3平民死於自家房屋瓦礫堆

俄羅斯砲擊札波羅熱前線村莊 烏克蘭官員：3平民死於自家房屋瓦礫堆
俄軍空襲烏克蘭南部4死20傷 記者淌血同業忙急救

俄軍空襲烏克蘭南部4死20傷 記者淌血同業忙急救

熱門新聞

來自南卡的傑伊與吉兒．坎貝爾夫婦與其他數名乘客，控挪威郵輪丟棄他們不顧。(擷自Facebook@Jill Campbell)

8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄

2024-04-02 11:03
一名消息人士揭露，英國王室凱特王妃之所以主動公布罹癌真相其實跟外界甚囂塵上的臆測無關，而是因為有人向媒體威脅爆料她的病情，凱特才不得不在神隱3個月後出面說明身體狀況。(取自影片)

凱特被迫公開罹癌...媒體接獲爆料 肯辛頓宮只得搶先宣布

2024-04-01 23:20
馬斯克認為烏克蘭抗俄終將失敗。(路透資料照)

馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」

2024-03-31 11:28
尚比亞卡富埃國家公園一頭公象衝旅行團車輛，導致團員之一的79歲美國遊客喪命。（擷自X@Collin Rugg）

尚比亞旅行團遭大象暴怒掀翻車 79歲美國遊客身亡

2024-04-04 10:15
以色列特拉維夫拉馬特艾維夫醫療中心的醫生們2016年6月在泌尿外科手術室使用以國開發的光動力療法，治療病患的攝護腺癌腫瘤。（路透）

研究示警攝護腺癌新病例恐在20年內倍增 專家：有2點要注意

2024-04-05 08:23
以色列軍方精銳網路情報部門「8200部隊」是全世界最強大的監控機關之一，指揮官身分嚴格保密，但衛報5日揭露現任指揮官的姓名，並且描述了他是怎麼在網路上暴露身分。（照片翻攝：parstoday.ir）

用筆名上網出書洩露數位足跡 以軍精銳網路情報部門指揮官身分曝光

2024-04-06 06:15

超人氣

更多 >
噩夢重演？巨型貨櫃船青島號在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力

噩夢重演？巨型貨櫃船青島號在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力
影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈

影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈
川普募款會要這2國人快移民來美 嗆現在的移民都「出身監獄」

川普募款會要這2國人快移民來美 嗆現在的移民都「出身監獄」
紐約市警打擊違法停車 鎖車「藤壺」牢吸擋風玻璃 已先在皇后區啟用

紐約市警打擊違法停車 鎖車「藤壺」牢吸擋風玻璃 已先在皇后區啟用
張柏芝「神隱」是被兒子氣到住院？ 16歲謝振軒遭爆做了這件事…

張柏芝「神隱」是被兒子氣到住院？ 16歲謝振軒遭爆做了這件事…