烏克蘭：俄國襲札波羅熱州釀3死 否認攻擊核電廠

札波羅熱核電廠官員表示，受到一系列前所未有的無人機攻擊。圖為無人機殘骸。路透

烏克蘭 南部札波羅熱州長費多羅夫表示，俄羅斯今天發動的攻擊造成3人死亡，這是該州連續第2天遭到致命襲擊。俄國 則指控，烏克蘭昨天3度攻擊札波羅熱核電廠 ，危及核能安全。

費多羅夫（Ivan Fedorov）在社群媒體寫道，札波羅熱州（Zaporizhzhia）的「波洛希夫斯基區（Pologivskyi ）有3人死亡、3人受傷」。

法新社報導，這個鄉村地區遭受攻擊前一天，俄國對城鎮古利亞波勒（Gulyaipole）發動的襲擊已造成3人死亡。

他說，俄國部隊過去24小時內，對札波羅熱州8個人口稠密的地區發動「357次」攻擊。

另一方面，俄國表示烏克蘭昨天3度攻擊俄國部隊控制的札波羅熱核電廠，但基輔當局表示與這些襲擊無關。

路透報導，在札波羅熱核電廠現場派有專家的國際原子能總署（IAEA）表示，這是這座歐洲最大核電廠自2022年11月以來，首次成為直接攻擊目標，並稱這次攻擊已危及核能安全。

俄國部隊2022年全面入侵烏克蘭不久後便占領札波羅熱核電廠。莫斯科和基輔當局多次指責對方冒著發生核災事故的風險攻擊這座核電廠。

俄羅斯國營核子企業（Rosatom）表示，烏克蘭軍方昨天以無人機對核電廠發動3次攻擊，先是在餐廳附近造成3人受傷，接著又襲擊貨物裝卸區和6號反應爐上方的圓頂。

俄羅斯國營核子企業指出：「札波羅熱核電廠受到一系列前所未有的無人機攻擊，直接威脅到核電廠的安全。」

烏克蘭國防部情報總局（HUR MOU）發言人烏索夫（Andriy Usov）表示，基輔當局與針對核電廠的襲擊無關，並暗示這可能是俄國自導自演。