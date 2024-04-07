我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

荷蘭將續遵美國要求 限制ASML對中國提供服務

噩夢重演？貨櫃船在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力

俄：烏克蘭襲擊札波羅熱核電廠反應爐頂部

中央社莫斯科7日綜合外電報導
札波羅熱核電廠。(路透)
札波羅熱核電廠。(路透)

俄羅斯烏克蘭札波羅熱州扶植的政府指出，莫斯科控制的札波羅熱核電廠一座關閉反應爐的圍阻體頂部今天遭到烏克蘭攻擊擊中，不過當地輻射水平正常而且沒有造成嚴重毀損。

路透報導，自從俄羅斯2022年對烏克蘭發動侵略攻勢以來，歐洲最大的札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）就被俄方占領。電廠被何種武器攻擊仍不得而知。廠方稍早前曾表示，遭到烏克蘭無人機攻擊。

派專家駐廠的國際原子能總署（IAEA）指出，已接穫俄羅斯營運的該電廠通知稱，一架無人機在場區引爆，相關訊息與國際原子能總署的觀察「一致」。

國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）表示，雙方應該克制「危及核安」的行動。

該電廠有6座其中含有鈾235元素、蘇聯設計的VVER-1000壓水式反應爐，廠內也有用過核燃料。

據廠方表示，其中1、2、5、6號反應爐冷停機，3號反應爐停機維修，4號反應爐則處在所謂「熱停機」狀態。

廠方表示，烏克蘭武裝部隊「攻擊安置6號反應爐建築的圓頂」、「電廠和周遭地區的輻射水平沒有改變」。

路透對於任何一方針對戰場上的說法暫時無法予以查證，烏克蘭尚未就此事置評。

烏克蘭 俄羅斯 札波羅熱核電廠

上一則

路透：荷蘭將續遵美國要求 限制ASML對中國提供服務

下一則

波蘭地方選舉出口民調 總理圖斯克壯志恐受挫

延伸閱讀

以國與真主黨持續交火 回擊無人機遭擊 以色列空襲鎖定真主黨訓練營

以國與真主黨持續交火 回擊無人機遭擊 以色列空襲鎖定真主黨訓練營
俄羅斯砲擊札波羅熱前線村莊 烏克蘭官員：3平民死於自家房屋瓦礫堆

俄羅斯砲擊札波羅熱前線村莊 烏克蘭官員：3平民死於自家房屋瓦礫堆
俄軍空襲烏克蘭南部4死20傷 記者淌血同業忙急救

俄軍空襲烏克蘭南部4死20傷 記者淌血同業忙急救
俄羅斯：今年已奪取約400平方公里烏克蘭領土

俄羅斯：今年已奪取約400平方公里烏克蘭領土

熱門新聞

馬斯克認為烏克蘭抗俄終將失敗。(路透資料照)

馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」

2024-03-31 11:28
來自南卡的傑伊與吉兒．坎貝爾夫婦與其他數名乘客，控挪威郵輪丟棄他們不顧。(擷自Facebook@Jill Campbell)

8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄

2024-04-02 11:03
一名消息人士揭露，英國王室凱特王妃之所以主動公布罹癌真相其實跟外界甚囂塵上的臆測無關，而是因為有人向媒體威脅爆料她的病情，凱特才不得不在神隱3個月後出面說明身體狀況。(取自影片)

凱特被迫公開罹癌...媒體接獲爆料 肯辛頓宮只得搶先宣布

2024-04-01 23:20
英國國王查理三世(右)在王后卡蜜拉陪伴下公開露面。(歐新社)

英王查理三世確診癌症後首公開露面 威廉與凱特未現身

2024-03-31 10:40
以色列總理內唐亞胡。(路透資料照)

以色列總理內唐亞胡今晚動手術 將全身麻醉

2024-03-31 11:44
尚比亞卡富埃國家公園一頭公象衝旅行團車輛，導致團員之一的79歲美國遊客喪命。（擷自X@Collin Rugg）

尚比亞旅行團遭大象暴怒掀翻車 79歲美國遊客身亡

2024-04-04 10:15

超人氣

更多 >
1張圖／日全食各州時刻表看這裡 錯過要等到2045年

1張圖／日全食各州時刻表看這裡 錯過要等到2045年
加州男當街家暴女友 路人看不下去「鏟掉他眼珠」

加州男當街家暴女友 路人看不下去「鏟掉他眼珠」
梅奧卡斯：美中談判 遞解中國非法移民

梅奧卡斯：美中談判 遞解中國非法移民
企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾

企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾
財長葉倫一身「大媽」裝扮訪中國 刺痛了誰？

財長葉倫一身「大媽」裝扮訪中國 刺痛了誰？