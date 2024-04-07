俄：烏克蘭襲擊札波羅熱核電廠反應爐頂部

札波羅熱核電廠。(路透)

俄羅斯 在烏克蘭 札波羅熱州扶植的政府指出，莫斯科控制的札波羅熱核電廠 一座關閉反應爐的圍阻體頂部今天遭到烏克蘭攻擊擊中，不過當地輻射水平正常而且沒有造成嚴重毀損。

路透報導，自從俄羅斯2022年對烏克蘭發動侵略攻勢以來，歐洲最大的札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）就被俄方占領。電廠被何種武器攻擊仍不得而知。廠方稍早前曾表示，遭到烏克蘭無人機攻擊。

派專家駐廠的國際原子能總署（IAEA）指出，已接穫俄羅斯營運的該電廠通知稱，一架無人機在場區引爆，相關訊息與國際原子能總署的觀察「一致」。

國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）表示，雙方應該克制「危及核安」的行動。

該電廠有6座其中含有鈾235元素、蘇聯設計的VVER-1000壓水式反應爐，廠內也有用過核燃料。

據廠方表示，其中1、2、5、6號反應爐冷停機，3號反應爐停機維修，4號反應爐則處在所謂「熱停機」狀態。

廠方表示，烏克蘭武裝部隊「攻擊安置6號反應爐建築的圓頂」、「電廠和周遭地區的輻射水平沒有改變」。

路透對於任何一方針對戰場上的說法暫時無法予以查證，烏克蘭尚未就此事置評。