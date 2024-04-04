北約擬5年援烏克蘭1000億歐元 還要加強亞太合作

北約研擬設立一項高達1000億歐元的5年期基金，目的是更直接援助烏克蘭軍火武器，以防美國前總統川普再度回鍋白宮可能導致援烏生變。圖為北約秘書長史托騰柏格。（路透）

北大西洋公約組織（NATO）3、4日兩天召開外交部長會議，為期兩天的北約 外長會議將討論北約秘書長史托騰柏格為烏克蘭 設立1000億歐元（約1083億美元）五年期基金計畫。史托騰柏格表示，北約4日將與日、韓、紐、澳等亞太四國外長會談，討論俄、中、伊朗與北韓四極權緊密合作對全球秩序帶來的挑戰，並將合作力阻普亭戰勝，以免其他極權受鼓勵。

路透報導，北約研擬的五年期基金，是要在北約的架構下制度性的提供烏克蘭武器裝備、軍事訓練和相應的財務承諾，以確保對烏克蘭的安全支持是可靠、可預期、有效率且是長期的。

媒體關注這項計畫是否在為川普 可能在11月選上美國總統預作防備，以免曾揚言退出北約的川普將會停止軍援烏克蘭。

中央社引述法新社報導，史托騰柏格在布魯塞爾舉行的北約外長會議上說：「烏克蘭有迫切的需求。在我們討論的此刻，提供支援的任何延誤都會對戰場產生影響；因此，我們要改變我們的支持態度。」

史托騰柏格表示，「我們必須確保向烏克蘭提供可靠和可預測的長期安全援助，以便我們減少依賴自願捐助，更多地依賴北約的承諾；減少依賴短期贊助，更多地依賴長年承諾。」

史托騰柏格說：「莫斯科必須明白，他們無法在戰場上實現目標，也不能坐等我們離開。」

史托騰柏格指出，北約與亞太的合作也帶來許多好處，包括科技、網路和混合式威脅等領域，以及對烏克蘭的支持。

根據五名北約成員國外交官，北約秘書長史托騰柏格提議設立「烏克蘭任務」基金，協調32個成員國透過1000億歐元資金，「保護（烏克蘭）免於政治變遷影響的機制」，計畫預計在比利時當地時間3日的外長會議進行討論，並在7月於華府舉行的北約75周年紀念峰會再進一步討論細節。

假如計畫獲得成員國表決通過，北約將接手由美國主導的「拉姆施坦小組」（Ramstein group）的部分調度工作。

迄今為止，北約出於擔心加劇和俄羅斯的緊張關係，一直僅限於向烏克蘭提供非致命援助。

不過，部分知情外交官透露，目前並不清楚「烏克蘭任務」會如何在烏克蘭運作，一切都還在初步階段；有部分國家甚至在命名上都相當小心。

有外交官警告，關於資金的來源存在許多問題，這項提案可能會在7月北約峰會前發生重大變化。