北約擬5年援烏克蘭1000億歐元 還要加強亞太合作
北大西洋公約組織（NATO）3、4日兩天召開外交部長會議，為期兩天的北約外長會議將討論北約秘書長史托騰柏格為烏克蘭設立1000億歐元（約1083億美元）五年期基金計畫。史托騰柏格表示，北約4日將與日、韓、紐、澳等亞太四國外長會談，討論俄、中、伊朗與北韓四極權緊密合作對全球秩序帶來的挑戰，並將合作力阻普亭戰勝，以免其他極權受鼓勵。
路透報導，北約研擬的五年期基金，是要在北約的架構下制度性的提供烏克蘭武器裝備、軍事訓練和相應的財務承諾，以確保對烏克蘭的安全支持是可靠、可預期、有效率且是長期的。
媒體關注這項計畫是否在為川普可能在11月選上美國總統預作防備，以免曾揚言退出北約的川普將會停止軍援烏克蘭。
中央社引述法新社報導，史托騰柏格在布魯塞爾舉行的北約外長會議上說：「烏克蘭有迫切的需求。在我們討論的此刻，提供支援的任何延誤都會對戰場產生影響；因此，我們要改變我們的支持態度。」
史托騰柏格表示，「我們必須確保向烏克蘭提供可靠和可預測的長期安全援助，以便我們減少依賴自願捐助，更多地依賴北約的承諾；減少依賴短期贊助，更多地依賴長年承諾。」
史托騰柏格說：「莫斯科必須明白，他們無法在戰場上實現目標，也不能坐等我們離開。」
史托騰柏格指出，北約與亞太的合作也帶來許多好處，包括科技、網路和混合式威脅等領域，以及對烏克蘭的支持。
根據五名北約成員國外交官，北約秘書長史托騰柏格提議設立「烏克蘭任務」基金，協調32個成員國透過1000億歐元資金，「保護（烏克蘭）免於政治變遷影響的機制」，計畫預計在比利時當地時間3日的外長會議進行討論，並在7月於華府舉行的北約75周年紀念峰會再進一步討論細節。
假如計畫獲得成員國表決通過，北約將接手由美國主導的「拉姆施坦小組」（Ramstein group）的部分調度工作。
迄今為止，北約出於擔心加劇和俄羅斯的緊張關係，一直僅限於向烏克蘭提供非致命援助。
不過，部分知情外交官透露，目前並不清楚「烏克蘭任務」會如何在烏克蘭運作，一切都還在初步階段；有部分國家甚至在命名上都相當小心。
有外交官警告，關於資金的來源存在許多問題，這項提案可能會在7月北約峰會前發生重大變化。
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