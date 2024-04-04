烏克欄亟需50萬兵力 徵召年齡下修至25歲

英國廣播公司（BBC）報導，烏克蘭 總統澤倫斯基 2日簽署法案，將可被動員執行戰鬥任務的年齡由27歲下修至25歲，此舉有望在志願役人數減少之際徵召更多兵力。

烏克蘭國會去年5月就已通過這項法案，送交澤倫斯基後卻被他擱置。目前並不清楚促成澤倫斯基2日簽署法案的原因，不過他先前曾警告，俄國可能在今年春夏發動攻擊，並且提到烏軍還需50萬兵力。

根據這項新法，烏克蘭徵兵辦公室3日起有權徵召年滿25歲的役男從軍，但目前尚不清楚烏克蘭將以多快的速度徵召和訓練更多軍隊。

即使有這項新法，烏克蘭徵兵年齡仍然偏高。該國應徵入伍的男子年齡在27歲至60歲之間，軍隊平均年齡超過40歲。根據戒嚴法，所有18歲至60歲男子被禁止出國，以便必要時接受徵召。

烏克蘭男女從18歲開始可以志願服兵役。澤倫斯基表示，他不打算徵召女性入伍，儘管接受過醫學教育的女性必須報名參軍。

今年2月，澤倫斯基表示烏軍陣亡人數達3萬1000人。不過美國官員評估，烏軍至少7萬人陣亡，12萬人受傷。

路透報導，烏軍如今在戰場上落居下風，彈藥供應短缺，美國加碼援助法案在國會遭共和黨人阻擋數個月，歐盟也未能按時提供允諾的彈藥。

除了下修徵兵年齡，澤倫斯基還簽署另一個法案，要求因殘疾原因豁免兵役的男子，進行另一次醫療評估。此外，他也簽署第三個法案，目的在建立符合兵役資格的17歲以上役男線上資料庫。這兩項新法都有助軍方徵召更多兵員。

紐約時報 報導，軍事分析家說，如果美國提供足夠武器，烏克蘭今年可望守住現有前線，否則就可能後撤。