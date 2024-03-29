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更多俄軍在前線使用「星鏈」 烏軍用無人機摧毀

編譯田思怡／即時報導
CNN報導，在前線作戰的烏軍抱怨，他們的「星鏈」服務遭遇連線問題，並表示有更多俄軍使用「星鏈」。（路透）
CNN報導，在前線作戰的烏軍抱怨，他們的「星鏈」服務遭遇連線問題，並表示有更多俄軍使用「星鏈」。（路透）

美國億萬富豪馬斯克(Elon Musk)旗下太空探索技術公司(SpaceX)的「星鏈」(Starlink)衛星通訊服務落入黑市，甚至落入在烏克蘭作戰的俄軍手中已不是新聞，今年2月烏克蘭國防部即掌握情報，俄軍在戰場上使用星鏈衛星通訊終端機，烏軍2月也上傳用無人機摧毀俄軍「星鏈」終端機的影片。不過，CNN報導，現在有更多俄軍使用「星鏈」，導致烏軍的「星鏈」出現連線問題。

CNN報導，在前線作戰的烏軍抱怨，他們的「星鏈」服務遭遇連線問題，並表示有更多俄軍使用「星鏈」。

烏軍表示，過去幾個月「星鏈」速度變慢，還有其他連線問題，烏軍也看到更多俄軍使用星鏈。

俄羅斯的群眾募資者在社群媒體上宣稱，他們成功繞過制裁，在第三國買到星鏈設備。

有關星鏈在烏克蘭服務品質惡化的原因尚不清楚，星鏈、SpaceX和馬斯克都拒絕置評。烏軍和分析家表示，戰區的星鏈使用者可能比幾個月前更多，俄烏雙方都使用，可能會影響連線速度。

扎波羅熱地區通訊操作員米沙(Misha)告訴CNN，這些問題是在過去三周開始出現，「我們開始注意到連線品質很差，它總是當機，需要重新啟動才能正常運作，但不久後速度又開始下降，連線再次中斷」。

烏克蘭65機械旅指揮官安東(Anton)說，「新年前的速度快得多，現在降了一半，我看到有關俄軍透過中立國購買星鏈的資訊，並把星鏈用在札波羅熱前線」。

他說，相同數量的星鏈衛星現在服務的單位加倍，「速度當然變慢」。

早在今年2月，烏克蘭空中突擊部隊第71機甲旅(the 71st Jaeger Brigade)即上傳影片，顯示其摧毀俄國占領軍的一台「星鏈」衛星通訊終端機。

一名烏軍在影片中說，「人人聽說俄國人開始使用SpaceX衛星通訊平台，但我們之前還沒有拍到」。

烏軍也貼出在發現星鏈終端機後，多架無人機攻擊俄軍戰壕的畫面。CNN也取得俄軍攻擊烏軍星鏈設備的影片。

烏克蘭 SpaceX 馬斯克

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