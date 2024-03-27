歐盟官員：挺烏為自身利益 不是對烏民慷慨的愛

烏克蘭上周對克里米亞飛彈攻擊。（歐新社）

俄烏戰爭持續方酣，迄無停火和談跡象，一名歐盟 高級代表稱，歐盟支持烏克蘭 是出於自身利益，而不是對於烏克蘭人民慷慨的愛，並呼籲美國作為一個全球性角色的利益，必須盡快批准相關預算，援助烏克蘭。

據中時新聞網報導，歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）26日接受《CNN》專訪時，談到烏克蘭時坦言：「我們不能容許俄羅斯 贏得這場戰爭。否則，美國和歐洲的利益將受損。這與慷慨無關，也不是因為我們熱愛烏克蘭人民而支持烏克蘭。這是出於我們自己的利益，」

報導說，波瑞爾還向美國喊話：「出於美國作為一個全球性角色的利益，美國必須被視為一個可靠的合作夥伴，和盟友的安全保障提供者。這就是為什麼我們呼籲美國趕快並批准補充預算。」

最後波瑞爾還是強調，歐盟正在盡一切努力更快、更多的支援烏克蘭。歐盟先前於3月22日峰會後表示，決心向烏克蘭提供「不論為期多久，只要有需要就可以提出」的支持。

此外，克里姆林宮發言人培斯科夫在26日刊出的訪談內容中說，任何將俄羅斯排除在外的烏克蘭議題全球和平峰會都是「荒謬」的，且將以失敗收場，無法解決烏克蘭問題。

路透報導，培斯科夫表示，俄羅斯與烏克蘭打兩年的戰爭，是為了保護自己免受西方威脅。

培斯科夫日前受訪時說：「烏克蘭問題可以在沒有俄羅斯參與的情況下解決嗎？答案清楚明瞭－沒有辦法。」在他受訪的隔一天，莫斯科郊外一座音樂廳發生大規模槍擊案。

他又說：「由於烏克蘭已成為西方集體手中的工具，在他們看來，烏克蘭打算在西方協助下向俄羅斯施加更多壓力、限制俄羅斯，並將俄羅斯棄之於發展的邊緣。而且，如果他們成功了，將毀掉俄羅斯。」

另據報導，烏克蘭海軍26日說，上周末對克里米亞（Crimea）的飛彈攻擊中，擊損了4艘俄羅斯海軍艦艇。

烏克蘭武裝部隊先前曾說，23至24日的夜間襲擊擊損兩艘俄軍兩棲登陸艦：「亞馬爾號」（Yamal）和「亞速號」（Azov）。烏克蘭海軍在臉書（Facebook）上說，根據最新消息，「烏克蘭國土防衛軍（也）成功擊損間諜船『伊凡．赫蘇號』（Ivan Khurs）和『康斯坦丁．奧爾尚斯基號』（Konstantin Olshansky）大型登陸艦。」

俄羅斯尚未對此發表評論。