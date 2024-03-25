莫斯科恐攻 槍手出庭畫面曝光 3人鼻青臉腫、1人坐輪椅

俄羅斯首都莫斯科近郊音樂廳22日發生恐怖攻擊，迄今造成至少137人喪生，當局最新公布4名槍手於24日出席庭審影像，分別為30歲的拉查巴利佐達（左上）、32歲密佐耶夫（右上）、25歲法力杜尼（左下）和19歲費佐夫（右下）。（取材自Ｘ平台）

俄羅斯 首都莫斯科近郊音樂廳22日發生恐怖攻擊，迄今造成至少137人喪生，英國衛報報導，當局最新公布4名塔吉克籍槍手於24日出席庭審影像，其中3名兇嫌鼻青臉腫，還有一人則虛弱地坐在輪椅出庭；4人在聽證會上一致認罪，將後還押候審至5月22日。

俄羅斯官媒塔斯社稍早，4名槍手經證實為塔吉克公民，分別為30歲的拉查巴利佐達（Saidakrami Murodali Rachabalizoda）、32歲密佐耶夫（Dalerdzhon Barotovich Mirzoyev）、25歲法力杜尼（Shamsidin Fariduni）和19歲費佐夫（Muhammadsobir Fayzov）。

法庭釋出4名兇嫌出庭影像，兇嫌戴著手銬在法警押解下出庭，其他照片則可見兇嫌坐在被告席玻璃籠後。

影片中可見19歲費佐夫坐在輪椅上一臉虛弱不堪的模樣，而其餘3人皆肉眼可見鼻青臉腫，30歲拉查巴利佐達右耳還包著一大團紗布。

在俄羅斯莫斯科巴斯曼區法院25日舉行的法庭聽證會上，克洛庫斯市政廳音樂會場槍擊事件的嫌疑人被護送出席法庭聽證會。（路透）

恐怖組織伊斯蘭國（ISIS）宣稱犯下對莫斯科恐攻，美國及其他西方國家也歸咎於伊斯蘭國位於阿富汗 的分支「呼羅珊伊斯蘭國」（Isis-Khorasan，又稱ISIS-K），伊斯蘭專屬的阿瑪克通訊社（Amaq）更在23日公開槍手血洗音樂廳的影片，其中一名槍手甚至告訴其他人，「殺掉他們，不要留情」。

美聯社報導，法庭聲明稱，其中兩名嫌疑人在初步聽證會上受到指控後承認了襲擊罪名，不過這些人的狀況引發了人們對他們言論是否自由的質疑。俄羅斯媒體早些時候曾有相互矛盾的報道稱，三名或全部四名男子承認有罪。俄羅斯當局表示已經逮捕11人，包括逃到莫斯科西南方約340公里布揚斯克州的4名槍手。

俄羅斯負責調查重大刑案的調查委員會24日公布畫面，莫斯科近郊「番紅花城市大廳」恐怖襲擊的嫌犯被蒙眼上銬帶到調查委員會總部。（美聯社）

據俄羅斯媒體和國會議員辛斯坦（Alexander Khinstein），部分嫌犯是塔吉克人。毗鄰阿富汗的這個前蘇聯加盟共和國人口主要是穆斯林。

不過俄羅斯官員迄未針對伊斯蘭國說法作出回應，而是表示嫌犯與烏克蘭有關連。基輔否認涉及這起俄羅斯自從2000年代初期以來死亡人數最多的攻擊事件；烏克蘭總統澤倫斯基 表示，嫁禍他人是普亭的一貫伎倆。

對於澤倫斯基的指控，俄羅斯外交部一名發言人表示，澤倫斯基是「唯一瘋狂到指控俄羅斯發動恐攻的國家元首」。

另據美國有線電視新聞網（CNN）和俄羅斯通訊社報導，北韓領導人金正恩就莫斯科遭遇恐攻襲擊致電俄羅斯總統普亭表達慰問。金正恩並表達反對「所有形式的恐怖主義，沒有任何事能為威脅人類生命這樣令人髮指的恐怖主義辯護」，「北韓人民將友好的俄國人民遭遇的不幸和悲傷視為自身的痛苦」。