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制裁俄2年多 西方企業仍大買鈦金屬

編譯中心／綜合22日電
西方企業制裁俄羅斯攻打烏克蘭兩年多，但仍大買俄國鈦金屬；圖為俄羅斯員工在航空工廠工作，該工廠由俄羅斯直升機公司擁有，隸屬於Rostec國家公司。（路透）
西方企業制裁俄羅斯攻打烏克蘭兩年多，但仍大買俄國鈦金屬；圖為俄羅斯員工在航空工廠工作，該工廠由俄羅斯直升機公司擁有，隸屬於Rostec國家公司。（路透）

根據商業數據分析公司ImportGenius分析俄國出口資料，西方企業依然斥資數億美元向俄國大廠購買製造軍、民用飛機所需的鈦金屬，凸顯西方切斷經濟聯繫之餘，特定產品仍難擺脫俄國。

鈦的重要性來自多方面。它的強固性與鋼相同，重量卻輕45%，且更耐高溫和抗腐蝕，當代最關鍵的應用是在追求讓飛行器更輕的航太領域，也是軍機、民航機不可或缺的金屬材料。

華盛頓郵報報導，ImportGenius所長喬治（William George）說：「俄國可以切斷這類金屬流通...使攸關國防與民航的企業頭痛。」

入侵烏克蘭兩年多來，俄國持續出口石油、天然氣，最終也能賣到美國與西方盟國，俄企也依然能出售從鑽石到鈾的各項產品，只因西方自身需求並允續諸多產品豁免於制裁。

華爾街日報2022年7月曾披露，在法國等一些成員反對下，歐盟將俄國金屬業巨頭VSMPO-AVISMA從制裁名單剔除，因這間公司是空中巴士的鈦供應商。空巴執行長佛喜（Guillaume Faury）2022年6月表示，制裁俄國鈦「就是制裁我們自己」。

根據美國地質調查所（USGS）資料，俄國是全球第3大「海綿鈦」（Sponge titanium，製成鈦金屬的第一階段原料）產地，產量占全球15%，僅次於中國51%與日本23%。

出口數據顯示，2022年VSMPO-AVISMA出口約1.5萬噸鈦，價值3.7億美元，絕大多數銷往挺烏西方國家，包含德、法、美國和頭號買家英國。

歐盟的貿易數據也揭露歐洲其他企業對俄鈦的依賴。2023年歐盟進口價值2.44億美元俄鈦，只比2019年的歷史最高進口量少20%；美國2023年只進口4700萬美元的俄鈦，比2019年的峰值少近80%。目前美國主要改向日本買進。

另據路透引述知情人士透露，由於中、法等國強烈反對，烏克蘭最快22日廢除「戰爭資助者」黑名單；這份名單原本是基輔當局揭露與俄國仍維持生意往來企業的核心措施。

不僅如此，烏方還將停用一個內容描述西方制裁的個人、企業和俄羅斯武器零件來源細目的相關網站。烏克蘭這份黑名單雖無法律效果，卻讓約50家大企業難堪，它們因為在俄營運、在俄繳稅而間接助長俄國侵烏被列入名單。

路透認為，若烏克蘭果真終止這種公開點名指責的做法，將顯示當局恐必軟化立場；當前烏克蘭愈來愈難維繫在全球的支持。

俄國 烏克蘭 歐盟

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