我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉壟斷智慧手機市場 司法部控告蘋果公司

MLB／大聯盟不打算調查大谷翔平 目前不會處罰

澳洲加入無人機援烏國際聯盟 荷蘭提供F-16彈藥

中央社坎培拉／基輔21日綜合外電報導
澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）。（歐新社）
澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）。（歐新社）

澳洲今天表示，將加入一個國際無人機聯盟，和英國及拉脫維亞等盟國一同援助烏克蘭抗戰大業。荷蘭則宣布提供烏國3億5000萬歐元，用於購買F-16戰鬥機彈藥和無人機。

法新社報導，澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）表示：「讓烏克蘭堅持到底、能夠按照自己方式解決這場衝突，這是我們為此做出貢獻的重要方法。」

烏克蘭試圖戰勝俄羅斯侵略，一直靠大量使用無人機來彌補砲彈短缺。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）已經矢言，要在今年生產100萬架無人機。烏克蘭官員告訴法新社，武裝部隊每月需要10萬到12萬架無人機，因此外部援助不可或缺。

澳洲宣布這項消息時，正值英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）到訪澳洲首都坎培拉。

英國和拉脫維亞上個月同意主導這個無人機聯盟，目標再向烏克蘭提供數千架無人機。

夏普斯表示，無人機在戰爭初期不是要角，但「現在正發揮越來越重要且微妙的作用」。

倫敦已經表示，將撥款2億英鎊（約2.5億美元）提供「規模最大的無人機外國援烏案」。

另外，荷蘭國防部長歐龍仁（Kajsa Ollongren）昨天訪問烏克蘭首都基輔時宣布，將提供烏國3億5000萬歐元（約為3.8億美元），用於購買F-16戰鬥噴射機彈藥和先進無人偵察機。

歐龍仁結束為期2天的烏克蘭之行後接受路透訪問時說，此行是為展現團結，並宣布新的援助計畫。

根據荷蘭國防部新聞稿，歐龍仁在德國拉姆施坦（Ramstein）舉行的「烏克蘭防務聯繫小組」（Ukraine Defense Contact Group）會議中表示，1億5000萬歐元將用於可從F-16戰鬥機發射的空對地導向飛彈，2億歐元將用於情報、監視、偵查無人機。

荷蘭承諾今年向烏克蘭提供20億歐元軍事援助，其中一大部分將用於資助彈藥和無人機。為終結戰場失利，基輔當局早已表達這方面的迫切需求。

丹麥、荷蘭和美國在制定飛行員培訓計畫並捐贈飛機後，預計今年夏天對烏克蘭交付首批數十架F-16戰機。

烏克蘭 澳洲 國防部

上一則

南韓政府下周扣留罷工醫師執照 吊照3個月

下一則

以色列襲加薩最大醫院 稱4天來擊斃逾140名武裝分子

延伸閱讀

繼中國汽車 美議員要求提高中國無人機關稅

繼中國汽車 美議員要求提高中國無人機關稅
澳洲23日起緊縮學生簽證規定 移民人數預計減半

澳洲23日起緊縮學生簽證規定 移民人數預計減半
烏克蘭消息人士：安全局無人機擊中俄國12座煉油廠

烏克蘭消息人士：安全局無人機擊中俄國12座煉油廠
俄控烏軍無人機襲多地 煉油廠起火、邊境停電

俄控烏軍無人機襲多地 煉油廠起火、邊境停電

熱門新聞

威廉王子、凱特王妃。（路透）

凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子

2024-03-16 11:26
凱特王妃消失許久，與威廉王子的婚姻狀況也備受關注。（美聯社）

凱特王妃究竟去哪了？謠言四起 威廉王子「緋聞小三」再引關注

2024-03-14 22:30
英國凱特王妃1月接受腹部動手術至今沒有公開露面，健康狀況亮紅燈的揣測甚囂塵上，母親節合照被抓包修圖而且疑似沒戴婚戒，引發網民瘋傳她和威廉王子的婚姻「搖搖欲墜」。（美聯社）

照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面

2024-03-16 22:11
英國航空的空服員沃頓跟同事拍攝了種族歧視影像，用比出拉鳳眼跟模仿中國口音，嘲笑一個幾乎不會說英語的中客家庭，兩人事後都遭到解雇。（取材自TikTok）

英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑中客影片瘋傳 引爆怒火遭開除

2024-03-20 07:41
威廉王子去年11月底與凱特王妃一起出席活動時，凱特手上仍然戴著戒指。(美聯社)

凱特不出面、媒體瘋追威廉婚外情 英王室公關危機延燒

2024-03-15 20:54
越南首都河內市本月3日受空氣污染景色迷濛。（中央社）

全球百大空污城市99個在亞洲 影響數十億人 這3國最嚴重

2024-03-19 18:48

超人氣

更多 >
屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走

屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走
世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？

世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？
南加牧師花數萬買兇殺害女兒男友 原因是？

南加牧師花數萬買兇殺害女兒男友 原因是？
洛城3名持槍劫匪偷車不成 只因車主用這個方法防盜

洛城3名持槍劫匪偷車不成 只因車主用這個方法防盜
Trader Joe's新品手工麵包 知名烘培店新鮮直供

Trader Joe's新品手工麵包 知名烘培店新鮮直供