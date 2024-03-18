我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國公民在海外賭博也違法 公安部開放舉報平台

美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

馬克宏促奧運期間停火 俄外長嗆：先停止援烏

編譯中心／綜合17日電
俄烏戰爭持續進行，法國總統馬克宏指出，他將要求俄羅斯於巴黎奧運期間停火。（路透）
俄烏戰爭持續進行，法國總統馬克宏指出，他將要求俄羅斯於巴黎奧運期間停火。（路透）

俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭持續進行，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）16日表示，將要求俄羅斯於今年巴黎奧運期間停火；並稱準備與普亭就緩和俄烏衝突進行討論，「如果普亭打電話來，我會接。」

俄國外交部發言人沙卡洛娃17日說，法國應該要先停止對烏克蘭輸送軍火，再來談所謂的停火。沙卡洛娃還說，基於同樣的原則，馬克宏應該要對加薩戰爭的各方提出停火要求。

俄國官媒「今日俄羅斯」（Russia Today）等媒體報導，烏克蘭記者於專訪時詢問馬克宏，今年主辦奧運的法國是否會依據傳統尋求在「奧運期間停火」，馬克宏則以法語回覆說：「會提出要求。是的，我們會提出要求。」

巴黎奧運將於7月26日至8月11日舉行，帕拉林匹克運動會（Paralympic Games或譯殘疾人奧林匹克運動會，殘奧）於8月28日至9月8日舉行。

奧林匹克休戰（Olympic Truce）慣例的意義是，奧運開幕前7天起至閉幕後7天會有一段停止衝突的時期，好讓運動員安全往返奧運會。

國際奧委會曾譴責俄羅斯在2022年2月全面入侵烏克蘭，並表示俄羅斯政府違反旨在利用體育力量促進和平與對話的奧運休戰協議。

俄羅斯奧委會主席14日表示，儘管國際奧委會對運動員實施限制，作為入侵烏克蘭的懲罰，但俄羅斯奧委會不會抵制今年的巴黎奧運。不過，巴黎市長安妮·伊達戈（Anne Hidalgo）13日就告訴路透，她希望俄羅斯人和白俄羅斯人「不要來」。

白俄因為協助俄國入侵烏克蘭的戰爭，曾一度與俄國同遭禁止參加國際賽事。

巴黎奧運 白俄羅斯 烏克蘭

上一則

同性伴侶相戀20年 澳洲華裔外長完婚

下一則

不只京都…北海道小樽外國客擠爆公車 居民叫苦

延伸閱讀

用俄羅斯遭凍結資產援助烏克蘭 歐洲3國達共識

用俄羅斯遭凍結資產援助烏克蘭 歐洲3國達共識
彭博：習近平5月訪法 晤馬克宏 料談貿易、俄烏戰爭

彭博：習近平5月訪法 晤馬克宏 料談貿易、俄烏戰爭
馬克宏重申 西方可能有必要在烏國採取地面行動

馬克宏重申 西方可能有必要在烏國採取地面行動
馬克宏擬5月巴黎接待習近平 要討論這些問題

馬克宏擬5月巴黎接待習近平 要討論這些問題

熱門新聞

威廉王子、凱特王妃。（路透）

凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子

2024-03-16 11:26
印度億萬富豪、亞洲首富安巴尼近日奢豪娶媳，妻子身上配戴的祖母綠項鍊超吸睛，據悉價值超過6000萬美元。（取自Instagram）

亞洲首富奢華娶媳 夫人身上這條項鍊要價6000萬美元

2024-03-08 22:51
凱特王妃消失許久，與威廉王子的婚姻狀況也備受關注。（美聯社）

凱特王妃究竟去哪了？謠言四起 威廉王子「緋聞小三」再引關注

2024-03-14 22:30
英國凱特王妃1月接受腹部動手術至今沒有公開露面，健康狀況亮紅燈的揣測甚囂塵上，母親節合照被抓包修圖而且疑似沒戴婚戒，引發網民瘋傳她和威廉王子的婚姻「搖搖欲墜」。（美聯社）

照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面

2024-03-16 22:11
英國肯辛頓宮10日發布凱特王妃和三名子女的合照，但被指有編輯痕跡而被多家通訊社撤回。（路透）

家庭照被指變造遭通訊社下架 凱特王妃道歉承認修圖

2024-03-11 12:12
美軍一艘飛彈驅逐艦，今天以補給等理由停在日本沖繩縣的石垣港外海，不過遭到全日本港灣勞動組合沖繩支部反對圖為資料照片，美國第七艦隊驅逐艦「裴拉塔號」和加拿大護衛艦通過台灣海峽。（路透）

首度進入沖繩縣 美軍飛彈驅逐艦停靠日本石垣港…港勞工全面罷工

2024-03-11 19:10

超人氣

更多 >
3大星座晚年享福 這類人勤奮踏實「將苦盡甘來」

3大星座晚年享福 這類人勤奮踏實「將苦盡甘來」
首位華裔副總統女候選人？傳曾與馬斯克爆緋聞的她將出馬

首位華裔副總統女候選人？傳曾與馬斯克爆緋聞的她將出馬
首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」

首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」
遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?

遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?
美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事