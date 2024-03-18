馬克宏促奧運期間停火 俄外長嗆：先停止援烏

俄烏戰爭持續進行，法國總統馬克宏指出，他將要求俄羅斯於巴黎奧運期間停火。（路透）

俄羅斯侵略烏克蘭 的戰爭持續進行，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）16日表示，將要求俄羅斯於今年巴黎奧運 期間停火；並稱準備與普亭就緩和俄烏衝突進行討論，「如果普亭打電話來，我會接。」

俄國外交部發言人沙卡洛娃17日說，法國應該要先停止對烏克蘭輸送軍火，再來談所謂的停火。沙卡洛娃還說，基於同樣的原則，馬克宏應該要對加薩戰爭的各方提出停火要求。

俄國官媒「今日俄羅斯」（Russia Today）等媒體報導，烏克蘭記者於專訪時詢問馬克宏，今年主辦奧運的法國是否會依據傳統尋求在「奧運期間停火」，馬克宏則以法語回覆說：「會提出要求。是的，我們會提出要求。」

巴黎奧運將於7月26日至8月11日舉行，帕拉林匹克運動會（Paralympic Games或譯殘疾人奧林匹克運動會，殘奧）於8月28日至9月8日舉行。

奧林匹克休戰（Olympic Truce）慣例的意義是，奧運開幕前7天起至閉幕後7天會有一段停止衝突的時期，好讓運動員安全往返奧運會。

國際奧委會曾譴責俄羅斯在2022年2月全面入侵烏克蘭，並表示俄羅斯政府違反旨在利用體育力量促進和平與對話的奧運休戰協議。

俄羅斯奧委會主席14日表示，儘管國際奧委會對運動員實施限制，作為入侵烏克蘭的懲罰，但俄羅斯奧委會不會抵制今年的巴黎奧運。不過，巴黎市長安妮·伊達戈（Anne Hidalgo）13日就告訴路透，她希望俄羅斯人和白俄羅斯 人「不要來」。

白俄因為協助俄國入侵烏克蘭的戰爭，曾一度與俄國同遭禁止參加國際賽事。