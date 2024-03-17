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普亭得票率創紀錄 警告「距第三次世界大戰僅一步之遙」

編譯盧思綸／即時報導
2024年俄羅斯總統大選於當地時間17日結束投票，初步開票結果顯示，71歲現任總統普亭以87.8%得票率毫無懸念再度拿下六年任期，成為任職時間最長的俄國領導人。普亭18日舉行記者會。（歐新社）
2024年俄羅斯總統大選於當地時間17日結束投票，初步開票結果顯示，71歲現任總統普亭以87.8%得票率毫無懸念再度拿下六年任期，成為任職時間最長的俄國領導人。普亭18日舉行記者會。（歐新社）

彭博資訊報導，2024年俄羅斯總統大選於17日結束投票，初步開票結果顯示，71歲現任總統普亭得票率達87.8%，創下蘇聯解體以來最高紀錄，毫無懸念再度拿下6年任期，未來將執政到2030年，成為蘇聯獨裁者史達林之後任職時間最長的俄國領導人。

初步結果於當天稍晚出爐後，普亭也公開發表談話，「無論任何人多麼想壓制我們，壓制我們的意志，壓制我們的意識，歷史上從來沒有人成功過，現在不成功，將來也不會成功」，並且矢言「必定實現」在選前制定的重大「乃至宏偉的計畫」。

目前俄烏戰爭已經進入第3年，這是歐洲在二戰後面臨最大規模的衝突。普亭也在17日喊話，俄國和以美國為首的北約之間的直接衝突都將「導致全面的第三次世界大戰僅一步之遙」。

烏克蘭總統澤倫斯基在視訊談話中表示，普亭「沉迷權力，盡一切可能要永遠統治下去」，「為了延長權力，他無惡不作，世界上沒有人能倖免於難」。

普亭於2000年首次當選總統至今執政長達24年，將近四分之一世紀的統治再加上新任期將超越蘇聯獨裁者史達林。

為期3天的投票率為74.2%，這是自1991年蘇聯解體後葉爾欽（Boris Yeltsin）出任總統以來的最高紀錄，也高於2018年67.5%投票率。而其他3名候選人都是來自效忠克里姆林宮的政黨，對於普亭勝選不構成威脅。

普亭 投票 俄國

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