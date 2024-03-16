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馬克宏硬起來：俄若打贏 歐洲信譽降為0

编譯中心／綜合15日電
法國總統馬克宏示警，如果俄羅斯局勢升級，歐洲必須做好準備。（美聯社）
法國總統馬克宏示警，如果俄羅斯局勢升級，歐洲必須做好準備。（美聯社）

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）15日到德國柏林，與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）就烏克蘭問題舉行峰會，馬克宏警告盟國不要對給予烏克蘭的支持施加限制，「如果俄羅斯贏得這場戰爭，歐洲的信譽將降至為零」，並表示烏國對抗俄羅斯入侵的戰爭攸關歐洲安全。

據報導，馬克宏敦促歐洲人不要軟弱，他表示，「俄羅斯擴張領土的野心也會停止，否則將對摩爾多瓦、羅馬尼亞、波蘭等鄰近國家構成威脅」。馬克宏並警告，如果俄羅斯局勢升級，屆時不止法國人民生活將改變，歐洲必須做好準備，因為如果俄羅斯在長達2年的衝突中擊敗基輔軍隊，絕不會停止進攻，

目前被視為鷹派的馬克宏，拒絕就西方軍隊進駐烏克蘭的可能性做出讓步。他上個月表示，不排除未來在烏克蘭部署地面部隊，引發爭議，許多北大西洋公約組織（NATO）領導人與此議題保持距離，但受到東歐領導人的支持。

此外，據中時新聞網引述《德國之聲》、《Politico》等報導，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）14日呼籲盟國緊急向烏克蘭運送更多彈藥，「北約盟國沒向烏克蘭提供足夠的彈藥，每天都會對戰場產生影響」。

史騰柏格強調，「烏克蘭人並不是耗盡了勇氣，而是失去了彈藥。」他說，俄羅斯人每天都能在武器上擊敗烏克蘭人，「這是俄羅斯人在過去幾週和幾個月裡，能夠在戰場上取得一些進展的原因之一。因此，盟國迫切需要做出必要的決定，並加緊向烏克蘭提供更多彈藥。」

另外，史托騰柏格表示，今年北約國家將在國防上投資4700億美元，相當於GDP總額的2％。

烏克蘭 俄羅斯 馬克宏

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