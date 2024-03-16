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數十萬烏人被迫入俄籍、男丁要對抗祖國士兵

编譯中心／綜合15日電
烏克蘭赫松州俄佔區居民李布科夫被迫領俄國護照，並遭俄軍痛打。（美聯社）
烏克蘭赫松州俄佔區居民李布科夫被迫領俄國護照，並遭俄軍痛打。（美聯社）

俄羅斯15至17日舉行總統大選，據美聯社調查報導，俄國在迄今占領的烏克蘭地區採取威逼利誘手段，迫使絕大多數當地百姓領取俄國護照，此舉可確保俄國總統普亭（Vladimir Putin）可在17日順利當選連任。

據報導，俄占地區的烏克蘭人要持俄國護照才能證明房地產所有權、才能看病、才能領老人年金，以及領取俄國出生證明的新生兒父母可享有育兒津貼等。俄國一項新法規定，今年7月1日前，烏克蘭俄占地區居民若未領取俄國護照，可能喪失孩子的監護權，甚至以「外國公民」身分遭監禁。

加入持俄國護照的烏克蘭人愈多，烏克蘭就愈難奪回失去的國土與孩童，因為俄國就能主張自己是要保護「公民」不受鄰國敵對政權侵害。

烏克蘭人權監察員魯賓內茲表示，目前暫時遭占領的烏克蘭國土上，將近數十萬烏克蘭人、「近100%人口」都已持有俄國護照。

然而，當地的烏克蘭男子只要入了俄國籍，就可能被徵召上戰場對抗試圖奪回國土的祖國士兵。

報導指出，俄國政府在烏克蘭東部的頓內茨克、札波羅熱兩州就已強占至少1785間民宅與商家。烏克蘭的克里米亞流亡政府2月25日通報，近期有694名為俄軍作戰的士兵殉職，其中525人很可能是俄國2014年併吞克里米亞後，被迫入俄國籍的烏克蘭人。

人權律師芮希夫斯卡（Kateryna Rashevska）正協助烏克蘭當局爭取國際刑事法庭以戰爭罪行起訴普亭。她表示，在俄占地區，俄軍會優先把烏克蘭男子送上戰場，「對他們來說，不要浪費俄國人的性命是很合理的，只要利用烏克蘭人就好。」

至於俄羅斯總統大選，據俄羅斯官媒衛星通訊社報導，包括西伯利亞聯邦管區在內的全俄各地投票站均已開放。在知名異議領袖納瓦尼2月於獄中猝逝後，71歲的普亭幾無懸念將又獲6年任期。俄國獨立民調機構列瓦達中心指稱，他目前支持率破八成，遠高於俄國2022年侵烏前。

歐盟理事會主席米歇爾在社群媒體X以嘲諷語氣寫道，沒反對派、沒自由且沒選擇，「（我）想（先）恭喜普亭取得壓倒性勝利」。

此次大選合格選民逾1.14億人，包括俄國政府稱為「新領土」的地方：即赫松、札波羅熱、盧甘斯克和頓內次克這四個烏東地區也可投票。對普亭來說，俄烏戰爭下的大選，將有助鞏固莫斯科對這四地及克里米亞的控制。

聯合國祕書長古特瑞斯（Antonio Guterres）和則譴責俄羅斯在占領烏克蘭的部分地區舉行投票，表示根據國際法，對這些地區的「企圖非法併吞均屬無效」。

俄國 烏克蘭 普亭

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