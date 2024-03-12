斯洛伐克防長：應激勵能打仗的烏國男子返鄉入伍

斯洛伐克副總理兼國防部長卡利尼亞克。歐新社

法國總統馬克宏2月底一番不排除出兵烏克蘭 的說法鬧得沸沸湯湯，北約 成員國之一的斯洛伐克副總理兼國防部長卡利尼亞克（Robert Kaliňák）指出，與其考慮派出北約的軍隊，烏克蘭的西方盟邦需要幫助烏國役齡男子返鄉入伍。

POLITICO Europe報導，卡利尼亞克在斯洛伐克民營TA3電視頻道的周日電視辯論節目上指出，「我們（西方國家）想把北約部隊派到烏克蘭，卻沒有想到我們所保護，為他們提供生活和工作的烏克蘭難民」。

卡利尼亞克說，其中一部分難民「屬於烏克蘭動員法範圍內的群體，並非兒童、女性、更年輕或年長的男性」。他認為，「沒有什麼比讓烏克蘭役齡男子歸國，更能幫助烏克蘭軍隊了」。

卡利尼亞克表示，這些男性難民夠愛國，「因此我們必須激勵他們，為這些能夠在烏軍服役的年輕男子提供資源回國與打仗，肯定比派出我們自己的軍隊去那地方更好」。

根據卡利尼亞克的說法，自俄羅斯 於2022年2月入侵烏克蘭以來，約30萬名烏克蘭男子出國，可以根據現有的動員規則合法徵兵。據俄羅斯官媒RT轉述，卡利尼亞克還抨擊北約出兵烏克蘭的想法，稱此為不應該跨越的「紅線」，並指西方國家的政治人物正在利用「烏克蘭的戰爭與苦難」實現自己的目標。