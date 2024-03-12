駁教宗白旗論 烏：戰況好轉正築1000公里防線

烏克蘭總統澤倫斯基11日證實，烏克蘭開始建造龐大的防線，保護前線附近超過1000公里的範圍。圖為在俄羅斯入侵期間，烏克蘭工人們在札波羅熱的祕密地點修建防禦工事。（歐新社）

烏克蘭 總統澤倫斯基 11日指出，俄羅斯軍隊於烏克蘭東部的推進已經「停止」，目前烏國部隊的狀況比近來幾個月「好得多」，而且烏克蘭正在構築超過1000公里的防禦工事。

中央社引述法新社報導，近幾個月來，烏克蘭部隊於戰場前線面臨日益龐大壓力，因為美國方面的軍援卡關延宕，讓俄軍得以推進占領更多領土。

澤倫斯基受訪時表示：「我可以提供你們新消息：現在的戰況比過去三個月要好得多。」

澤倫斯基還提到，烏克蘭正在構築「超過1000公里」的防禦工事。他還說：「我們談的不是幾公里或數百公里，而是超過1000公里的建設…這是一項相當錯綜複雜的任務，它們必須堅固且能抵抗天候變化。」

另據中時新聞網報導，天主教教宗方濟各近日呼籲烏克蘭舉「白旗」進行和談，尋求終結俄烏戰爭言論，引發爭議。澤倫斯基首度回應教宗，並以遠距的「虛擬調解」（virtual mediation）來駁斥教宗的建議。另外俄羅斯則解釋教宗的說法，是要求烏克蘭的西方盟友放棄戰勝的野心，並承認在戰爭中犯下的錯誤。

澤倫斯基說：「他們（烏克蘭的宗教人士）以祈禱、討論和實際行動來支持我們。這才是教會與人民同在的真諦，而不是在2500公里之外的某處，在渴望生存的人與渴望摧毀你的人之間，進行『虛擬調解』。」

另外，藍黃相間的瑞典 國旗11日在北約的布魯塞爾總部升起，象徵該國成為北大西洋公約組織（NATO）的最新一員，也是第32個成員國。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）和瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）在雨中主持升旗儀式，軍樂隊演奏北約頌歌。

史托騰柏格站在克里斯特森旁表示，瑞典加入該聯盟顯示，俄羅斯總統普亭企圖藉由發動烏克蘭戰爭來削弱北約的戰略「失敗」。

克里斯特森表示，瑞典現在「將與我們的盟友分擔負擔、責任和風險」。他說：「自第二次世界大戰以來，我們地區的安全局勢從未如此嚴峻，在可預見的未來，俄羅斯仍將是歐洲-大西洋安全的威脅。」