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「戰場日記」獲奧斯卡紀錄片 導演：願金獎換無戰

編譯中心／綜合11日電
美聯社記者兼電影製作人柴諾夫前進烏克蘭馬立波拍攝「戰場日記」，榮獲本屆奧斯卡最佳紀錄片獎。（美聯社）
美聯社記者兼電影製作人柴諾夫前進烏克蘭馬立波拍攝「戰場日記」，榮獲本屆奧斯卡最佳紀錄片獎。（美聯社）

美聯社記者兼電影製作人柴諾夫（Mstyslav Chernov）的作品「戰場日記」（20 Days in Mariupol），記錄烏克蘭馬立波（Mariupol）遭俄軍圍困經歷，10日贏得奧斯卡最佳紀錄長片。柴諾夫表示，他寧願以這座獎盃換得他的國家無戰事。

央廣報導，柴諾夫是烏克蘭人，他在2022年俄羅斯入侵烏克蘭的前幾天拍攝了這部紀錄片，當時他和一群記者被困在馬立波。柴諾夫在得獎感言中說：「這是烏克蘭史上的第一座奧斯卡獎，我很榮幸」，充滿力量的演說獲得全場起立鼓掌。

柴諾夫說：「但我可能會是這個舞台上第一個說，我希望自己從未拍過這部電影的導演。我希望能夠用它來交換俄羅斯永遠不會攻擊烏克蘭，永遠不會占領我們的城市…但我無法改變歷史。無法改變過去。」

柴諾夫在頒獎典禮後的記者會上說：「這是人道緊急情況，也是關於支持遭受襲擊和被殺害平民的問題。」

國際人權組織「人權觀察」(HRW)今年2月表示，馬立波遭圍困期間，至少有8000人因戰鬥或與戰爭有關的原因喪生，這是俄羅斯和烏克蘭兩年多的戰爭中，最大規模的戰鬥之一。

另外，日本動畫大師宮崎駿的作品「蒼鷺與少年」獲得奧斯卡最佳動畫長片獎，是宮崎駿第二次揚威奧斯卡，他未現身發表感言。監製兼宮崎駿好友鈴木敏夫爆料，宮崎駿口上說著「作為日本男兒，我不應露出快樂的表情。」似乎是不想讓人看到他很興奮。

在「蒼鷺與少年」獲獎後，鈴木敏夫11日早上召開記者會，宮崎駿未出席，鈴木敏夫稱「在頒獎禮前，宮崎駿說『作為一個日本男兒，我不應該露出快樂的表情』，但他的喜悅都寫在臉上，他非常高興，每個人都為提名感到開心。」

這是宮崎駿執導的作品時隔21年再度獲得奧斯卡獎，上次是2003年的「神隱少女」，宮崎駿當年同樣沒有出席頒獎禮。

除了「蒼鷺與少年」外，日本導演山崎貴的作品「哥斯拉-1.0」也獲得最佳視覺效果獎。

烏克蘭警官尼庫林11日在基輔拍照。尼庫林在2022年俄羅斯入侵烏克蘭初期，幫助美...
烏克蘭警官尼庫林11日在基輔拍照。尼庫林在2022年俄羅斯入侵烏克蘭初期，幫助美聯社記者兼電影製作人柴諾夫在馬立波拍攝「戰場日記」，該片榮獲奧斯卡最佳紀錄片獎。（美聯社）

奧斯卡獎 烏克蘭 日本

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