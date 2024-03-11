教宗喊話烏「舉白旗」掀議 俄外交部：叫西方承認選錯邊、放棄打敗俄

羅馬天主教教宗方濟各日前喊話烏克蘭要有勇氣「舉白旗」惹議，烏克蘭總統澤倫斯基回應將奮戰到底，而俄羅斯外交部最新表示方濟各應該是喊話西方國家放棄打敗俄國，認清自己在俄烏戰選錯邊。（美聯社）

路透報導，羅馬天主教教宗方濟各 日前喊話烏克蘭 要有勇氣「舉白旗」惹議，烏克蘭總統澤倫斯基回應將奮戰到底，而俄羅斯外交部最新表示方濟各應該是喊話西方國家放棄打敗俄國 ，認清自己在俄烏戰選錯邊。

87歲方濟各上月接受瑞士公共廣播公司RSI專訪談到，烏克蘭應該拿出「舉白旗」的勇氣，透過談判終結與俄國的戰爭，引爆失言爭議。

對此義大利安莎通訊社（ANSA）引述俄國交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）回應，「我認為，教宗是在要求西方國家放下自身野心，承認自己選錯邊。」

沙卡洛娃說西方是利用烏克蘭作為打擊俄國的工具。

她還說俄國「從來沒有阻撓談判」，並補充說烏克蘭已經「走進了死胡同」。

對於方濟各的「白旗說」，烏克蘭總統澤倫斯基10日則回應認為方濟各是在「2500公里外的虛擬調解」，烏克蘭外交部則誓言基輔絕對不會屈服。

俄國總統普亭先前說在他派兵烏克蘭不久後，莫斯科和基輔幾乎達成停火協議，是英國從中作梗。

路透上月報導指出，普亭建議在烏克蘭停火以凍結戰爭，但在中間人接觸後遭到美國拒絕。

普亭一直以來將俄烏戰爭視為神聖的俄國文明與傲慢西方的生死之戰，還說西方在文化、政治和經濟上都在衰敗，並試圖在1991年蘇聯解體後羞辱俄國。

西方則將普亭入侵烏克蘭視為帝國主義式的土地掠奪，挑戰冷戰後的國際秩序，致使西方和俄國的對立局面。

對烏克蘭來說，俄烏戰爭則是生存之戰，除非將俄國最後一個士兵趕出領土，否則誓不罷休。