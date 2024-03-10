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教宗：烏應勇敢舉白旗談判止戰 避免國家走向自殺之路

編譯中心／綜合9日電
在8日國際婦女節時，綽號「子彈」的烏克蘭女軍人站在烏克蘭國旗前，悼念陣亡的烏克蘭士兵。（歐新社）
在8日國際婦女節時，綽號「子彈」的烏克蘭女軍人站在烏克蘭國旗前，悼念陣亡的烏克蘭士兵。（歐新社）

天主教教宗方濟各（Pope Francis）近日接受媒體專訪時表示，烏克蘭應該拿出「舉白旗」的勇氣，並透過談判終結與俄羅斯的戰爭。

中央社引述法新社報導，現年87歲的方濟各上月初接受瑞士公共廣播公司RSI專訪時被問及，烏國國內正在辯論，如果無法取勝，是否應該投降；另一派則認為，投降將使強國侵略弱國之舉變成理所當然。對此教宗回應，「我相信最堅強的是那些能看清局勢、為人民著想，勇敢舉起白旗並進行談判的人。」

天主教教宗方濟各建議烏克蘭應勇敢「舉白旗」，透過談判終結戰爭，引發熱議。（ 美聯...
天主教教宗方濟各建議烏克蘭應勇敢「舉白旗」，透過談判終結戰爭，引發熱議。（ 美聯社）

談到更廣泛的戰爭，包括哈瑪斯與以色列的戰爭時，教宗還說，「談判絕不是投降，而是避免讓國家走向自殺之路的勇氣。」

他說，人們可能會為投降感到羞恥，但「他們會問，戰爭將造成多少人喪生？應該及時展開談判，找一個可以充當調解人的國家」，「以烏克蘭戰爭為例，現在很多人都有意出面調解，比如土耳其。在情況惡化前，不要羞於進行談判。」

對於以哈戰爭，教宗則將責任歸咎於雙方，「戰爭是雙方製造的，而不是單方面引起。不負責任的是發動戰爭的雙方。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）曾說，雖然他也想要和平，但他絕不會放棄任何領土。

德國國防部長佩斯托瑞斯（左）8日在芬蘭首都赫爾辛基訪問，並跟芬蘭國防部長哈卡寧（...
德國國防部長佩斯托瑞斯（左）8日在芬蘭首都赫爾辛基訪問，並跟芬蘭國防部長哈卡寧（右）召開聯合記者會。（歐新社）

法國總統馬克宏2月底呼籲西方國家加強支持烏克蘭，並稱不排除出兵，但美國與大多數北約盟國均表示無此計畫。德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）8日不只否定了在烏克蘭國土部署德軍的可能性，更呼籲停止討論此事。

烏克蘭媒體RBC-Ukraine報導，佩斯托瑞斯正在芬蘭首都赫爾辛基訪問，據報要去視察參加北約「北歐反應」（Nordic Response）演習的德軍，並跟芬蘭國防部長哈卡寧（Antti Hakkanen）召開聯合記者會。

佩斯托瑞斯表示，「沒人真的想要讓地面部隊踏上烏克蘭，眼下正在進行討論，所以我們應該在現階段停下來」。哈卡寧同樣不考慮出兵的可能性，並指烏克蘭的盟邦應該把重點放在其他方面。

另據美國新聞週刊報導，俄羅斯總統普亭的政治宣傳者、俄國媒體主持人索洛福尤夫（Vladimir Solovyov），在節目上高談闊論，認為普亭應以法國、德國和美國做為首批核武攻擊目標。

索洛福尤夫還稱應該開放觀眾投票，「看要放過哪一個城市，巴黎或馬賽，或者慕尼黑？」

普亭日前警告西方，若派兵到烏克蘭，會有引發核戰的風險。

烏克蘭 教宗 普亭

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