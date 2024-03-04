烏稱炸毀俄國鐵路橋 籲西方移交遭沒收莫斯科資產

烏克蘭表示，烏軍炸毀俄羅斯西南部薩馬拉州一座鐵路橋梁。(取自Telegram)

烏克蘭 表示，今天炸毀了俄羅斯 西南部薩馬拉州（Samara）一座鐵路橋梁，因為這座橋被用來運送「軍用物資」，另呼籲西方國家將沒收的俄國 資產控制權移交基輔當局。

法新社報導，這起事件是針對俄羅斯鐵路網一連串爆炸攻擊的最新一起，基輔稱莫斯科當局利用這座鐵路橋運送入侵烏克蘭的軍隊和裝備。

烏克蘭軍事情報機構指出：「俄羅斯薩馬拉州恰帕耶夫卡河（Chapaevka）上的一座鐵路橋梁遭炸毀。這座橋梁的支撐結構在2024年3月4日清晨6時左右因爆炸受損。」

烏國軍情機構稱，俄國利用這條鐵路從查帕葉斯克鎮（Chapayevsk）一間工廠運送軍火。它還說，「考慮到鐵路橋的損壞程度，它在很長一段時間內將無法使用」。

俄國鐵路營運商稍早宣布，這起事件是因「未經授權人士的干預」導致，但表示沒有人員受傷，並提到「該段鐵路交通將暫時停止」。

另一方面，烏克蘭今天也敦促西方將沒收的俄國資產控制權移交給基輔當局，以便資助國家的復原重建。

西方因莫斯科當局2022年全面入侵烏克蘭而凍結俄國銀行帳戶、投資和其他資產，華府和歐洲越來越多人呼籲利用這數十億美元資產為烏克蘭設立基金。

烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmygal）在記者會中表示：「被沒收的俄羅斯資產應該成為支持我們國家和資助我們復原的可靠來源。」

烏國一再疾呼它迫切需要更多軍事和財政援助，而美國援助烏克蘭600億美元的包裹法案仍擱置在美國國會。

什米哈爾敦促西方國家在選舉和發生政治變動前，迅速採取行動，因為這些變化可能會阻撓援助工作。