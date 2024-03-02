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納瓦尼下葬莫斯科 數千人送行高喊「普亭殺人」

編譯中心／綜合1日電
在俄羅斯莫斯科大量警察駐守下，數千人1日參加反對派領導人納瓦尼的葬禮。（美聯社）
在俄羅斯莫斯科大量警察駐守下，數千人1日參加反對派領導人納瓦尼的葬禮。（美聯社）

俄羅斯異議領袖納瓦尼的葬禮1日舉行，數千民眾前來送他最後一程，並不斷高喊「普亭是殺人兇手」、「俄羅斯終將自由」，誓言絕不原諒害死他的俄國政府。沒有出席儀式的遺孀尤莉雅在社群媒體悼念亡夫，「有一天我們必會相遇」。俄羅斯人權組織OVD-Info指，俄警在納瓦尼舉殯期間，於全國多地拘留至少115人。

中央社引述法新社報導，許多支持者將納瓦尼之死歸咎於俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），在場群眾高喊著「不要戰爭」、「打倒殺人犯政權」及「我們不會原諒」等口號，在現場戒備的大批警方並未出手鎮壓。

美國、法國和德國大使也都親自出席納瓦尼的喪禮。一名年輕女子表示：「沒有人感到害怕，我們來到這裡緬懷這個什麼都不怕的男人。」

在教堂外的民眾史蒂巴諾娃（Anna Stepanova）說道：「像他這樣的人，誠實、有原則且願意犧牲奉獻，實在不該死。」

史蒂巴諾娃說：「他們在怕什麼，有必要出動那麼多車輛嗎？只有他們自己最害怕。來這裡的民眾才不怕，納瓦尼也沒在怕。」

上傳至社群媒體的影片顯示，在教堂儀式禮成後，多位民眾在納瓦尼的母親柳德米拉‧納瓦納亞步出教堂時趨前告訴她，「因為你的兒子，我們感謝妳」，也有人對她說，「盼求妳的原諒」。

納瓦尼生前是普亭最大批評者，克里姆林宮矢口否認跟他的死有關，死亡證明記載他是自然死亡。

納瓦尼的YouTube頻道在俄國境內被擋，但仍有25萬其他國家觀眾收看他的葬禮轉播。棺木隨後被運往莫斯科河(river Moskva)河岸邊的波利索瓦(Borisovo)公墓下葬。他的老婆和2個孩子因身在他國，並未現身葬禮。

尤莉雅在社群網站X貼文，感謝納瓦尼帶給她「26年的幸福」，「我不知道沒有你該怎麼活，但我會盡我最大努力，讓你在天上也會為我開心，並以我為榮，我不知道能否做到，但我會努力。」

根據CNN，對於納瓦尼的葬禮，俄國官方通訊社及廣播公司的報導篇幅相當有限。

俄羅斯已故反對派人士納瓦尼葬禮1日於首都莫斯科一處教堂舉行，列席者包括父母、其他...
俄羅斯已故反對派人士納瓦尼葬禮1日於首都莫斯科一處教堂舉行，列席者包括父母、其他反對派人士與西方國家外交官。（路透）

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