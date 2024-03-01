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美國與多數盟邦都搖頭 稱不排除出兵烏克蘭惹議 馬克宏拒絕改口

編譯周辰陽／即時報導
法國總統馬克宏2月29日在官員簇擁之下，出席巴黎聖德尼的奧運選手村落成典禮。（美聯社）
法國總統馬克宏2月29日在官員簇擁之下，出席巴黎聖德尼的奧運選手村落成典禮。（美聯社）

法國總統馬克宏日前呼籲西方國家加強支持烏克蘭，並且拒絕排除出兵烏克蘭的可能性。儘管引發了軒然大波，美國與絕大多數北約盟國也紛紛潑冷水，但馬克宏2月29日堅持，他的發言是有意為之。

POLITICO Europe報導，馬克宏視察巴黎奧運選手村期間，向記者堅稱自己對俄羅斯總統普亭侵略揮軍入侵烏克蘭的言論經過深思熟慮。他說，「這些都是足夠嚴重的議題，在這個議題上，我說的每一句話都是經過斟酌、認真考慮與衡量」，但拒絕回應該議題的進一步提問。

根據此前新聞，馬克宏26日在艾麗榭宮主持一場20多名歐洲國家領袖出席的烏克蘭會議。有記者提問，是否會把西方國家軍隊派到烏克蘭，馬克宏稱已討論過此事，雖然沒有達成共識，但不能排除任何可能性。

此言一出，立即在歐洲引發強烈反應，儘管愛沙尼亞與立陶宛等部分規模較小的北約成員國似乎出言應和，但德國總理蕭茲說，歐洲各國和北約盟國不會派出地面部隊和任何軍人到烏克蘭，英國、西班牙、波蘭、捷克、匈牙利和斯洛伐克等國也都紛紛表態拒絕。

美國白宮國家安全會議發言人華森則發出聲明中，稱拜登總統立場一向很清楚，「美國不會派部隊至烏克蘭作戰」。

烏克蘭 馬克宏 北約

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